Magno Malta diz que achou 'objetos de feitiçaria' em jardim no Senado

Material foi recolhido e levado à Polícia Legislativa; nas imagens compartilhadas pela equipe do senador havia fios de cabelo, papel com escritos em vermelho e um pote de vidro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:46

Imagens enviadas pela assessoria do senador Magno Malta mostram o que teria sido encontrado enterrado no jardim anexo ao gabinete Crédito: Reprodução

Um conjunto de objetos associado a supostas práticas de feitiçaria foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (9), enterrado no jardim anexo ao gabinete do senador Magno Malta (PL) no Senado Federal. A informação foi encaminhada à reportagem de A Gazeta pela assessoria do parlamentar, acompanhada de imagens do que teria sido achado.

Magno Malta diz que o material foi localizado por funcionários da equipe de jardinagem durante manutenção no local. Ainda segundo o senador, entre os itens encontrados estariam fios de cabelo, um papel com escritos em caneta vermelha e um pote de vidro.

Conforme informações da assessoria, após a identificação, o material foi recolhido e entregue à Polícia Legislativa do Senado, que deve apurar as circunstâncias do caso e se há indícios de violação da segurança institucional.

Malta afirma que, preliminarmente, foi informado de que a área onde o material apareceu não teria cobertura de câmeras de segurança, o que pode dificultar a apuração para identificar como os objetos teriam sido levados até a área do jardim.

Conhecido por discursos de viés religioso, o senador destaca que o episódio reforça o que costuma tratar como “batalha espiritual” em suas manifestações públicas.

