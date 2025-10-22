Magno Malta passa por cirurgia no joelho e tira licença no Senado

O senador Magno Malta (PL) passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, na tarde de terça-feira (21), em um hospital de São Paulo, e está internado. Para o procedimento cirúrgico, o político tirou uma licença médica de 30 dias.

De acordo com a assessoria de imprensa de Magno Malta, a cirurgia ocorreu bem e o político deve retomar as atividades no Senado Federal após se recuperar.

O senador enfrenta, há mais de duas décadas, sequelas de um tumor que atingiu sua medula, diagnosticado no início dos anos 2000. A condição comprometeu a locomoção e levou o político a diversas intervenções médicas ao longo do tempo. As dores crônicas nos joelhos, consequências desse histórico, motivaram a nova cirurgia.

No ano passado, o senador operou o joelho direito. Neste ano, passou por uma cirurgia na coluna e, agora, operou o joelho esquerdo.