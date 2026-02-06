Novo horário

Saiba quando as vendas para o trem noturno da Vale serão reabertas

Primeiro mês de operação, em janeiro, terminou com 30 mil bilhetes vendidos, sendo que a maioria esgotou nas primeiras semanas

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 12:17

Trem de passageiros da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas Crédito: Marcelo Barcelos

O primeiro mês de funcionamento do trem noturno da Vale na Estrada de Ferro Vitória a Minas, durante o mês de janeiro, terminou com 30 mil bilhetes vendidos. Agora, as operações nesse novo horário só voltam nas férias de julho, mas as vendas não devem ser abertas por agora.

De acordo com a Vale, o trem noturno vai operar nos meses de férias, ou seja, dezembro, janeiro e julho. A iniciativa começou no mês passado e, em poucos dias, já estava com as passagens esgotadas.

A previsão é que os bilhetes voltem a ser comercializados 45 dias antes da data da viagem. Com isso, a expectativa é de que a abertura das vendas para o período de julho ocorra nas últimas semanas de maio.

O valor dos bilhetes é o mesmo praticado nas viagens durante o dia. O trecho completo, entre Belo Horizonte (MG) e a Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, custa R$ 125 na classe executiva e R$ 87, na econômica. Os pontos de parada durante o mês de janeiro foram definidos conforme a demanda atual de passageiros.

O trem noturno faz parte dos compromissos assumidos pela Vale na renovação da concessão da estrada de ferro.

Ao longo da viagem, os passageiros podem adquirir alimentos, como lanches e refeições na lanchonete da composição. A frota conta com classes executiva e econômica, elevador para acesso em cadeira de rodas e espaço dedicado a pessoas com mobilidade reduzida.

