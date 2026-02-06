Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Empresários colocam pressão na prefeitura da Serra

De acordo com entidades, esgotamento sanitário da maior cidade do Espírito Santo chegou ao limite e está atrapalhando a viabilidade dos negócios

Vitória
Publicado em 06/02/2026 às 03h00
Vista aérea da Rotatória do Ó, na Serra
Vista aérea da Rotatória do Ó, na Serra. Crédito: Prefeitura da Serra/Divulgação

Representantes da Ases (Associação dos Empresários da Serra), Ademi (Associação Empresas do Mercado Imobiliário), Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) e Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), pesos-pesados do PIB da Serra, portanto, estiveram com o prefeito da cidade, Weverson Meireles, há poucos dias, para reclamar da situação do esgotamento sanitário no município. De acordo com o empresariado, onze projetos de empreendimentos imobiliários de grande porte estão parados por enfrentarem dificuldades na obtenção de viabilidade.

A estratégia das entidades passa por elevar ainda mais a pressão pela solução de um problema que vem se arrastando há alguns anos, mas que, segundo eles, piorou bastante em 2025. Os empresários ouviram de Meireles que a prefeitura, que reconhece os problemas, está concluindo um estudo técnico em cima da situação do esgotamento sanitário da cidade, que deve ser entregue em mais alguns dias. De posse do trabalho, o mandatário irá buscar os responsáveis pela prestação do serviço: a Ambiental Serra, uma parceria público-privada entre Aegea e Cesan.

Se a coisa não andar, a conversa deve chegar ao Palácio Anchieta. O governo estadual é dono de 99,8% das ações da Cesan. Importante lembrar que a Serra tem a maior população e o maior parque industrial do Espírito Santo.

Veja também

Campo do ES entre os maiores produtores de petróleo do Brasil, mas...
Donos de área rescindem contrato com empresa que faria complexo logístico gigante na Serra
Governo federal aumenta imposto sobre aço importado e pode destravar investimento bilionário no ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Serra Cesan Mercado imobiliário Saneamento

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.