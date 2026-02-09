Saúde pública

Hospital da Ufes vai ter raio-x de alta tecnologia e diagnósticos mais precisos

Equipamento vai ser inaugurado nesta terça-feira (10) durante visita do ministro da Educação, Camilo Santana, ao Estado

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 20:30

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que usam o Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), no campus da Ufes, em Maruípe, Vitória, terão acesso a novos serviços que visam melhorar a qualidade do atendimento na rede pública. Um deles é o raio-x telecomandado, programado para fazer diagnósticos mais detalhados e precisos com o uso de tecnologia de última geração.

A chefe da unidade de diagnósticos do Hucam, Tatiane Miranda, conta que a nova aquisição do hospital é um aparelho médico de alta tecnologia, embora também faça o raio-x convencional. "A diferença é que, com o uso de contraste, o equipamento verifica não só a fase estática do exame, como também a fase dinâmica", pontua a enfermeira, acrescentando que, no raio-x convencional, é como se fosse feita uma foto, enquanto o telecomandado consegue 'filmar o exame'.

O raio-x telecomandado do Hucam permite exames mais completos e específicos e passa a ser o único com a tecnologia na rede pública do Estado. O investimento para a aquisição do aparelho foi de R$ 2,6 milhões.

A inauguração do equipamento será nesta terça-feira (10), com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que também vai dar a ordem de serviço da reforma do espaço para o novo Banco de Leite Humano (BHB) e visitará as obras do Centro de Pesquisas Clínicas e de ampliação do pronto-socorro e da UTI, que conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), no campus de Maruípe da Ufes. Ele estará acompanhada de Arthur Chioro, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), à qual o Hucam está vinculado.



Ampliação do estoque do banco de leite

Com a reforma do banco de leite, a previsão é ampliar a capacidade de estoque do leite materno em até cinco vezes, com foco na distribuição para a Grande Vitória, segundo afirma o gerente de atenção à saúde do hospital, Leandro Rua.

“O principal impacto nesse primeiro momento é o aumento na capacidade de captação, processamento e armazenamento do leite. O objetivo é distribuir para todas as UTIs neonatais da Grande Vitória, para não faltar leite e os recém-nascidos possam receber aleitamento materno exclusivo e não entrem fórmulas". Leandro aponta que a capacidade de processamento deverá passar de 200 litros para cerca mil litros por mês.

Obras do Novo PAC

Durante a passagem pelo campus de Maruípe, o ministro vai Centro de Pesquisas Clínicas, prédio que contará com infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas, um laboratório de ensino e salas de aulas, além da ampliação do Pronto Socorro e da UTI do Hucam, que fazem parte do Novo PAC do governo federal.

Ministro no ES

A agenda do ministro da Educação no Espírito Santo, na terça-feira (10), começa ainda pela manhã, no campus de Goiabeiras da Ufes, com a cerimônia oficial de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) e de vales-computadores a 1.300 professores da rede pública.

A CNDB é um documento oficial, com validade de dez anos, que garante benefícios exclusivos a professores, como descontos em eventos culturais (cinemas, teatros e shows) e vantagens do programa Mais Professores para o Brasil. A solenidade será realizada em uma tenda ao lado do Teatro Universitário.

O ministro também visitará o Laboratório de Fabricação Digital e Prototipagem (IF Maker) do Ifes e participará da solenidade de posse da professora Adriana Pionttkovsky Barcellos ao cargo de reitora da instituição.

