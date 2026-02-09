Rede estadual

Pais apontam nova falha em sistema de matrículas de escolas do ES

Estudantes que precisam fazer estágio à tarde relatam que não conseguem mudar de turno no sistema da Secretaria de Educação

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:28

Escola Estadual Professor Agenor Roris, em Vila Velha, tem alta demanda devido ao horário das aulas Crédito: Reprodução

O sistema que gera as vagas da rede estadual de ensino voltou a ser alvo de reclamação de pais nesta segunda-feira (9). O ano letivo começou, mas há estudantes que precisam trocar os turnos das aulas ou mudar para escolas mais perto de casa e não conseguem, como ocorrido no início do ano, quando foi divulgado o resultado da chamada escolar.

Querendo uma solução para as falhas no sistema, pais e estudantes buscaram resolver os problemas pessoalmente. Foi o que aconteceu na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Agenor Roris, em Vila Velha. Como o turno na unidade se encerra às 12h, o local é muito procurado por alunos que precisam fazer estágio ou trabalhar no período da tarde.

A estudante Maria Eduarda Oliveira Neris relatou à TV Gazeta que alguns pais chegaram à escola por volta das 3h em busca de ajuda. "Eles (funcionários da escola) falaram que a gente poderia acessar pelo site, mas o site não abre. A gente olha a cada 20 minutos, mas não abre, não tem como, fala que está indisponível, a gente não consegue."

O operador de segurança pública Elifas de Oliveira Júnior, que planeja matricular a filha na Agenor Roris, por ser mais perto de casa, também relatou não ter conseguido acessar o sistema. "A gente clica no site que a Sedu indica, mas não funciona, não está disponível para a pessoa fazer a inscrição. A gente tentou no início da chamada escolar, mas disseram que só no dia 9 iria começar esse processo de transferência ou de acertar aqueles alunos que não conseguiram ficar na escola que desejavam", disse.

Mudança de turno na escola

A autônoma Julimar Silva contou que havia feito o cadastro da filha corretamente na plataforma da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), mas, ao consultar novamente o andamento, percebeu que a confirmação da matrícula havia sumido. "No sistema estava tudo cadastrado certinho, mas quando fomos verificar, sumiu. Eu preciso dessa vaga porque ela faz estágio e aqui é a única escola (de onde) consegue sair ao meio-dia para fazer o estágio dela à tarde. E as aulas já começaram", relatou.

Situação parecida com a da estudante Talita Azevedo, que está concorrendo a uma vaga de estágio à tarde, mas foi matriculada em um horário que inviabiliza a atividade. "Eu preciso mudar o turno da aula para começar o estágio. Falaram que eu poderia vir aqui na escola mudar o horário e estou aqui desde seis da manhã", contou.

O estudante Daniel Ferreira Cunha relatou estar passando pela mesma situação. "Essa é uma das únicas escolas de Vila Velha que vai até o horário de meio-dia. Isso me ajuda porque eu estou trabalhando no momento. Com meu estágio, eu tenho que chegar lá 13h30 e as outras escolas vão até 14h."

O horário no qual Daniel foi matriculado deixou a mãe dele, Licelene Ferreira Pimentel, preocupada. "A escola para a qual a Secretaria da Educação o indicou não tem o horário até meio-dia. E como já está trabalhando como menor aprendiz e fazendo curso, ele precisa estar no horário da tarde na empresa. A minha tristeza é que eles fazem um programa para os adolescentes estarem se aperfeiçoando, entrando nesse método de aprendizagem, e, quando o adolescente está nessa categoria, simplesmente tem que parar tudo por um sistema que não está sendo qualificado para essa demanda", desabafou.

O que diz a Sedu

Em nota enviada à TV Gazeta, a Secretaria da Educação informou que a lista de suplência da Chamada Escolar foi encerrada na sexta-feira (6) e que, a partir desta segunda-feira (9), está aberta a lista de espera da Rede Pública Estadual, no site da Sedu e no aplicativo Seges, conforme prevê o calendário da Chamada Escolar.

A Sedu esclareceu, ainda, que a inclusão do nome do estudante na lista de espera da escola desejada não impede a matrícula em outra unidade escolar com vaga disponível, uma vez que as vagas podem surgir ao longo do ano, e destaca que a rede conta, neste momento, com cerca de 53.800 vagas disponíveis.

Em relação aos sistemas, a Sedu informou que, após verificação técnica, não houve registro de instabilidade. "O episódio ocorrido em janeiro foi pontual, devidamente solucionado e não tem relação com a atual etapa do processo", garantiu.

