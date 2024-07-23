Agora é oficial: Vitória terá sua própria "Cidade do Samba"

Os amantes do samba podem comemorar: Vitória contará com sua própria Cidade do Samba. Localizada entre o Tancredão e o Sambão do Povo, a estrutura ocupará 16 mil metros quadrados e abrigará dois galpões: um com quatro e outro com três espaços dedicados às agremiações do Carnaval . Este projeto, uma antiga reivindicação das escolas de samba da cidade, permitirá que elas realizem seus trabalhos com carros alegóricos e fantasias com mais infraestrutura, segurança e qualidade.

Além disso, a Cidade do Samba incluirá uma área de eventos, quiosque, área de convivência, pet park, espaço kids, estacionamento e uma sede administrativa para a Liesge, a liga das escolas do Grupo Especial. O projeto 3D foi apresentado na tarde desta terça-feira (23), na Prefeitura de Vitória, com a presença dos presidentes de todas as agremiações.

Cidade do Samba ficará na região do Sambão do Povo Crédito: Reprodução Divulgação

As obras estão programadas para começar em 2025, após os desfiles de Carnaval que estão agendados para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Confira como ficará a cidade do samba capixaba:

Cidade do Samba Crédito: Reprodução Divulgação

Edson Neto, presidente da Liesge, destacou a importância do projeto para as escolas de samba:

"A Cidade do Samba representa um grande avanço para o nosso Carnaval. É um sonho antigo que permitirá que nossas escolas trabalhem com mais segurança, infraestrutura, qualidade e tranquilidade. É uma conquista significativa. O projeto vai coroar ainda mais o trabalho árduo de um ano inteiro das nossas escolas"