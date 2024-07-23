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Carnaval de Vitória

Agora é oficial: Vitória terá sua própria "Cidade do Samba"

Espaço de 16 mil m² atenderá antigas demandas das agremiações com galpões, área de eventos e até área para pets
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 16:17

Os amantes do samba podem comemorar: Vitória contará com sua própria Cidade do Samba. Localizada entre o Tancredão e o Sambão do Povo, a estrutura ocupará 16 mil metros quadrados e abrigará dois galpões: um com quatro e outro com três espaços dedicados às agremiações do Carnaval. Este projeto, uma antiga reivindicação das escolas de samba da cidade, permitirá que elas realizem seus trabalhos com carros alegóricos e fantasias com mais infraestrutura, segurança e qualidade.
Além disso, a Cidade do Samba incluirá uma área de eventos, quiosque, área de convivência, pet park, espaço kids, estacionamento e uma sede administrativa para a Liesge, a liga das escolas do Grupo Especial. O projeto 3D foi apresentado na tarde desta terça-feira (23), na Prefeitura de Vitória, com a presença dos presidentes de todas as agremiações.
Cidade do Samba
Cidade do Samba ficará na região do Sambão do Povo Crédito: Reprodução Divulgação
As obras estão programadas para começar em 2025, após os desfiles de Carnaval que estão agendados para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Confira como ficará a cidade do samba capixaba:
Cidade do Samba
Cidade do Samba Crédito: Reprodução Divulgação
Edson Neto, presidente da Liesge, destacou a importância do projeto para as escolas de samba: 
"A Cidade do Samba representa um grande avanço para o nosso Carnaval. É um sonho antigo que permitirá que nossas escolas trabalhem com mais segurança, infraestrutura, qualidade e tranquilidade. É uma conquista significativa. O projeto vai coroar ainda mais o trabalho árduo de um ano inteiro das nossas escolas"
Inspirada na Cidade do Samba do Rio de Janeiro, que desde 2006 é um modelo de sucesso, a estrutura capixaba buscará replicar os benefícios do local carioca, onde os barracões das escolas de samba e todas as atividades relacionadas à produção do carnaval estão concentrados. A Cidade do Samba no Rio está situada na Gamboa, em um terreno de 92 mil metros quadrados, equivalente a dez campos oficiais de futebol, e é dividida em 14 barracões com quatro andares cada.

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