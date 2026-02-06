Carros alegóricos complicam trânsito na saída da Segunda Ponte em Vitória

A passagem de dois carros alegóricos complicou o trânsito na descida da Segunda Ponte, em Vitória, no início da manhã desta sexta-feira (6). As estruturas ficaram paradas por um período na Avenida Roberto Ewaldo, na altura da rodoviária, prejudicando o tráfego de veículos. Por volta das 6h45, a prefeitura da Capital informou que a via já havia sido liberada. Motoristas que passam pela Cinco Pontes informaram a reportagem da TV Gazeta que também acabaram enfrentando congestionamento porque a rota foi usada como desvio.