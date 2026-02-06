Carros alegóricos complicam trânsito na saída da Segunda Ponte em Vitória
A passagem de dois carros alegóricos complicou o trânsito na descida da Segunda Ponte, em Vitória, no início da manhã desta sexta-feira (6). As estruturas ficaram paradas por um período na Avenida Roberto Ewaldo, na altura da rodoviária, prejudicando o tráfego de veículos. Por volta das 6h45, a prefeitura da Capital informou que a via já havia sido liberada. Motoristas que passam pela Cinco Pontes informaram a reportagem da TV Gazeta que também acabaram enfrentando congestionamento porque a rota foi usada como desvio.
Uma interdição de várias vias foi anunciada pela Prefeitura de Vila Velha na noite de quinta-feira (5), iniciando a partir de 22h na cidade e em Vitória, para o transporte de alegorias da Escola de Samba Mocidade Unida da Glória (MUG) até o Sambão do Povo, mas a previsão era de finalização até as 5h desta sexta-feira.