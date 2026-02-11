Chuva faz rua virar rio e causa estragos em Afonso Cláudio; veja vídeo

Uma forte chuva que atingiu o município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (10), causou alagamentos e outros estragos na cidade. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma rua que ficou parecendo um rio devido ao grande volume de água (veja acima).

Segundo a Defesa Civil Municipal, houve queda de árvores e de um outdoor. Um dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou acumulado de 63,8 milímetros no município.

No bairro São Vicente, a chuva intensa provocou enxurrada na Rua Felício Pereira de Souza, causando transtornos aos moradores. As árvores caídas obstruíram vias, dificultando a passagem de pedestres e veículos. De acordo com o órgão, a maioria já foi removida pelas equipes responsáveis.