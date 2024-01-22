Chuva alaga barracões, quebra carros alegóricos e prejudica escolas de samba

Alegoria do Pega no Samba sofre efeitos da chuva no Tancredão Crédito: Carlos Alberto Silva

Na MUG, a chuva molhou as fantasias de quatro alas. Mas o diretor administrativo Patrick Rocha garante que tudo será rapidamente recuperado. O prejuízo maior foi no carro abre-alas, que teve partes destruídas. A escola parou todos os trabalhos nesta segunda-feira (22) para limpar e reorganizar o barracão. A diretoria estima que serão necessários pelo menos mais dois dias para que todo o material seque e seja possível continuar a adereçagem. O trabalho que seria finalizado dias antes do desfile, segundo Patrick, agora só deverá ser finalizado na avenida, momentos antes de cruzar a linha amarela.

A Jucutuquara teve prejuízos no telhado de todos os carros alegóricos. Todas as alegorias da Coruja estão ao relento. Por isso, ficam mais sujeitas à ação do tempo – e também aos problemas que a chuva pode causar.

Prejuízo também no Pega no Samba , que ia começar a forragem dos carros nesta segunda (22) – o presidente, Dannilo Amon, assume que a escola está atrasada –, mas o trabalho não ocorreu porque a madeira que cobre as ferragens foi toda molhada. Será necessário fazer novamente a madeiragem de dois carros – um prejuízo de dois dias de trabalho e mais de R$ 6 mil, de acordo com Amon.

Alegoria do Pega no Samba no Tancredão, em Vitória, sujeita à ação do tempo devido à falta de cobertura Crédito: Carlos Alberto Silva

Novo Império , que assim como o Pega usa a área ao lado do Tancredão para construir os carros alegóricos, não teve destruição no barracão pesado. Porém, terá atraso nos trabalhos porque os carros estão molhados. Sabendo da previsão de chuva, a escola embalou todo material que podia para proteger da água, mas infelizmente uma parte ficou molhada e agora é preciso esperar que o tempo firme para continuar os trabalhos.

Na Chegou o que Faltava , a madeira dos "queijos" – parte onde as pessoas desfilam – de um dos carros alegóricos foi danificada e precisará ser trocada. Segundo o carnavalesco Vanderson Cesar, serão necessários pelo menos mais dois dias de estiagem para que todo o material fique seco e os trabalhos possam continuar. Na tarde desta segunda-feira (22), os trabalhadores do barracão precisaram paralisar as atividades para cobrir tudo com lona, protegendo de mais um princípio de chuva.

O debate sobre a Cidade do Samba

Em situações extremas como a que enfrentamos neste fim de semana, seja de chuva ou de sol e calor, ressurgem os debates sobre a necessidade da construção de uma Cidade do Samba – um espaço que possa abrigar tanto as alegorias sob tetos e paredes quanto os barracões de fantasias.

Márcio Puluker, carnavalesco da Novo Império, continua os trabalhos depois das fortes chuvas Crédito: Carlos Alberto Silva

"Nos precavemos e embalamos as coisas que poderiam ter avaria. Mas, mesmo assim, muita coisa molhou. Agora, precisamos do sol. A verdade é que aqui, no Tancredão, não cabe mais fazer carnaval. Precisamos de espaço com mais cobertura e infraestrutura para fazermos um grande espetáculo no Sambão do Povo" Márcio Puluker - Carnavalesco da Novo Império

Patrick Rocha, diretor administrativo da MUG Crédito: Carlos Alberto Silva

"Com o Carnaval capixaba na crescente que segue a sua relevância para o Estado, a construção de uma Cidade do Samba é necessidade urgente para que as escolas possam dar dignidade de trabalho aos operários da folia e garantam a qualidade do espetáculo na avenida. O trabalho de meses das comunidades não pode ficar mais à mercê das intempéries" Patrick Rocha - Diretor Administrativo da MUG