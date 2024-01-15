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Vivendo o enredo

Turma de 80 vianenses torcedores da Boa Vista comemora enredo sobre a cidade

A águia de Cariacica leva para o Sambão do Povo o enredo "Viana Divinamente Brasileira", contemplando desfilantes que nasceram em Viana e também são apaixonados pela escola

Públicado em 

15 jan 2024 às 18:00
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Vianenses e torcedores da Boa Vista comemoram enredo da escola para o Carnaval 2024
Vianenses e torcedores da Boa Vista comemoram enredo da escola para o Carnaval 2024 Crédito: Acervo pessoal
Que "Viana balança o coração da gente", a torcida da Independente de Boa Vista já sabe e canta a plenos pulmões. Porém o que algumas pessoas não sabem é que a águia de Cariacica também balança o coração de alguns vianenses. Uma relação que não começou por causa do enredo deste ano, sobre a cidade, mas que se estende por mais de 10 anos e ao longo de várias gerações.
Quem conta essa história é a Renata Lyrio Salles, enfermeira, de família tradicional vianense. Ela me procurou durante os minidesfiles das escolas de samba, que aconteceram no ano passado, e me disse: "Any, sou de Viana e trago uma galera comigo há muitos anos pra desfilar na Boa Vista". Então, eu fui atrás dessa história para saber mais sobre esses desfilantes que se encaixam perfeitamente no enredo.
Renata conta que a história dessa turma começou há 10 anos, quando a irmã dela, Alessandra, confeccionava fantasias e a sobrinha Andressa era responsável pela ala das baianas da Boa Vista. Pouco a pouco, os sobrinhos e o filho de Renata começaram a desfilar na escola. Amigos e família foram chegando ao ponto de que, hoje, são mais de 80 pessoas, entre musos, destaque de carros, alas coreografadas, baianas, bateria e alas comerciais.
Vianenses torcedores da Boa Vista em ensaio da ala Cana de Açúcar
Vianenses torcedores da Boa Vista em ensaio da ala Cana de Açúcar Crédito: Acervo pessoal

Missão especial

Neste ano, boa parte dos vianenses ficou responsáveis por coreografar e desempenhar em avenida a ala Cana de Açúcar. "A escolha da ala foi dada como uma missão pelo presidente Emerson Xumbrega e pelo diretor de harmonia, Anderson Binão. Nós já desenvolvíamos algumas atividades na agremiação e no minidesfile desenvolvemos um projeto, que deu tão certo, que nos foi dada a missão para coreografar a ala", contou Renata.
Como já estão acostumados a desfilar, o compromisso dos componentes com o desempenho do canto e da coreografia é seguido à risca. Tanto que, se depender deles, a sétima estrela vem pra Cariacica — e para Viana, também.
"Apesar de o município de Viana fazer parte da Região Metropolitana, muitas pessoas acham que Viana faz parte de Cariacica. O enredo traz Viana com outras belezas e outros encantos, desde sua colonização açoriana até os momentos atuais. Será um grande espetáculo na avenida", pontuou Renata. "Me sinto inteiramente representada no samba", comemorou a vianense.
Arrastão do Império
Rainha de bateria Rayane Rosa, no Arrastão da Novo Império Crédito: Fernando Madeira

Deus salve a Raynha!

A coluna deseja os parabéns à Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império — ou "Raynha", como a comunidade a chama carinhosamente. 
Rayane é, hoje, a rainha mais longeva em atuação do Carnaval de Vitória: são oito anos muito bem desempenhados à frente da Orquestra Capixaba de Percussão.
À "Raynha", escolhida a dedo e com muita sabedoria pela família imperiana, a coluna deseja um futuro de prosperidade, um reinado sólido e um legado de sabedoria e samba no pé! Feliz aniversário, Rayane!

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