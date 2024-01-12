Saiba quem vai comandar a transmissão do Carnaval de Vitória na TV Gazeta

Ao todo, nos dois dias, serão 18 horas de transmissão ao vivo pelo g1. Já pela TV Gazeta, serão 8 horas de transmissão ininterruptas no sábado. Serão usadas 20 câmeras, três gruas, drone e uma câmera em plataforma a 20 metros de altura, para cobrir tudo o que acontece no Sambão do Povo.