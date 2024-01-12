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Saiba quem vai comandar a transmissão do Carnaval de Vitória na TV Gazeta

Serão 18 horas de transmissão on-line com mais de 20 câmeras para mostrar tudo o que acontece no Sambão do Povo; mais de 200 profissionais estarão envolvidos na cobertura

Públicado em 

12 jan 2024 às 11:19
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Estúdio da TV Gazeta no Sambão do Povo para o Carnaval 2024
Estúdio da TV Gazeta no Sambão do Povo para o Carnaval 2024 Crédito: Divulgação/Rede Gazeta
Carnaval do Brasil começa aqui e você vai poder acompanhar tudo do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta e pelo g1! O comando da transmissão ao vivo aprovou e autorizou a Ziriguidum a divulgar, em primeira mão, os nomes dos comentaristas e dos apresentadores que serão responsáveis por comandar os dois dias de festa e competição no Sambão do Povo.
A cobertura começa na sexta-feira (2) com o desfile do Grupo de Acesso A. Pelo g1, a transmissão começa a partir das 21h30, comandada por Kaique Dias e Gabriela Martins. Os comentaristas serão Iamara Nascimento e Marcus Vinicius Sant'Ana. Como a transmissão será pela internet, poderá ser vista em todo o Brasil e também em várias partes do mundo.
Já no sábado (3), dia do Grupo Especial, Mario Bonella e Fabiola de Paula comandam a transmissão ao vivo pela TV Gazeta logo após o "BBB 24". A transmissão da TV será para todo o Espírito Santo, e o g1, mais uma vez, transmitirá pela internet. Os comentaristas serão Jace Theodoro e Bruna Medeiros.

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Estrutura

Ao todo, nos dois dias, serão 18 horas de transmissão ao vivo pelo g1. Já pela TV Gazeta, serão 8 horas de transmissão ininterruptas no sábado. Serão usadas 20 câmeras, três gruas, drone e uma câmera em plataforma a 20 metros de altura, para cobrir tudo o que acontece no Sambão do Povo.
A Unidade Móvel de Produção e Transmissão, onde ficam todos os profissionais responsáveis pela geração direta do material veiculado na TV, além dos equipamentos de controle e de transmissão, virá diretamente do Rio de Janeiro especialmente para a cobertura do evento.
A transmissão contará ainda com repórteres na concentração, pista, arquibancada e dispersão do sambódromo. Ao todo, mais de 200 profissionais estarão envolvidos na cobertura da Rede Gazeta. Muita gente trabalhando para que você veja o melhor desse espetáculo!

Ensaios técnicos

Lembrando a agenda de ensaios técnicos deste fim de semana. Nesta sexta-feira (12), é a vez do Grupo de Acesso A: a partir das 20h ensaiam Mocidade da Praia e São Torquato. No sábado (13), ensaiam as escolas do Grupo Especial: será a vez de Novo Império e Unidos de Jucutuquara, a partir das 19h.

Any Cometti

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