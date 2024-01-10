Chegou O Que Faltava vai levar piso do Teatro Glória para avenida

Comissão de frente da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Chegou O Que Faltava recebeu uma doação muito especial para o desfile deste ano: o piso do Teatro Glória , tema do enredo da escola. É um piso vinílico que imita madeira encerada e que será usado na forragem do terceiro carro da escola. O material foi doado pela mesma empresa que fez o piso do teatro e estava sem uso até ser colocado à disposição da escola.

Os carnavalescos Jorge Mayko e Vanderson Cesar garantiram que o tipo do piso não provocou grandes alterações na estrutura do terceiro carro da escola, já que é apenas um tipo de "forragem" - tanto no caso do palco, onde foi usado, tanto como a forma como será usado no carro alegórico. Pelo contrário: o que eles dizem é que a peça tem a agregar muito em valor artístico ao desfile da agremiação.

Neste ano, a tricolor de Goiabeiras será a quinta escola a desfilar no sábado (3), com o enredo "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena". Para os carnavalescos, ter uma parte do teatro em um dos carros da escola é uma forma de criar um laço entre o desfile e o homenageado. "É uma relação de proximidade e até mesmo de afeto com o que existe dentro do prédio", considerou Jorge Mayko.

Aniversário da Mais Querida

A Unidos da Piedade divulgou a programação de aniversário de seus 69 anos de existência. A Mais Querida, escola mais antiga e, por isso, precursora do Carnaval de Vitória , foi fundada em 1955 por integrantes do antigo bloco Amarra o Burro e da batucada Chapéu do Lado. Não à toa, hoje, o samba que se faz lá em cima da quadra foi batizado pela nova gestão de "Samba do Chapéu do Lado".

A comemoração será no próximo domingo (14), a partir das 13 horas, na quadra da escola, que fica ao final da Rua 7, no centro de Vitória, quase subindo o Morro da Fonte Grande. Se apresentarão: Lucianinho, AfroKizomba, LeqSamba, DJ Gustavo e a bateria da escola, a Ritmo Forte, sob o comando dos mestres Tereu Mathias e Juninho da Puxeta. Às 20 horas, a Piedade fará uma homenagem a integrantes fundamentais para a fundação e existência da escola.

Lembrando que o acesso à quadra da Piedade é liberado e haverá venda de comidas e bebidas pela comunidade da escola.

Nathy Messias, atual rainha de bateria da Piedade, desfilando como musa da escola no desfile de 2023 Crédito: Fernando Madeira

Autoestima em dia

A comunidade da Fonte Grande, Piedade e Moscoso, aliás, merece todo tipo de honraria e homenagem que se puder prestar. É destacável o trabalho da gestão do presidente Jocelino Junior e de toda sua equipe — sobretudo a do diretor de passistas George Falcão, que voltou à escola depois de longo período distribuíndo seu conhecimento de samba no pé em outras agremiações de Vitória, Vila Velha e até do Rio de Janeiro.

O resgate da autoestima da escola e das comunidades tem tudo a ver com o enredo "Quilombo Piedade", que conta as raízes do morro e da agremiação. É lindo quando, em eventos da escola, o intérprete Kleber Simpatia comanda uma roda de sambas-enredo capixabas, em que a comunidade dali e de outras agremiações se acumula em volta dos ritmistas, cantando animada sambas antológicos de várias agremiações.