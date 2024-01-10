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Chegou O Que Faltava vai levar piso do Teatro Glória para avenida

Peça vinílica foi doada pela mesma empresa que fez o palco do teatro e será usada em carro alegórico da agremiação

Públicado em 

10 jan 2024 às 12:06
Any Cometti

Colunista

Any Cometti

Chegou O Que Faltava desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Comissão de frente da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
Chegou O Que Faltava recebeu uma doação muito especial para o desfile deste ano: o piso do Teatro Glória, tema do enredo da escola. É um piso vinílico que imita madeira encerada e que será usado na forragem do terceiro carro da escola. O material foi doado pela mesma empresa que fez o piso do teatro e estava sem uso até ser colocado à disposição da escola.
Os carnavalescos Jorge Mayko e Vanderson Cesar garantiram que o tipo do piso não provocou grandes alterações na estrutura do terceiro carro da escola, já que é apenas um tipo de "forragem" - tanto no caso do palco, onde foi usado, tanto como a forma como será usado no carro alegórico. Pelo contrário: o que eles dizem é que a peça tem a agregar muito em valor artístico ao desfile da agremiação.
Neste ano, a tricolor de Goiabeiras será a quinta escola a desfilar no sábado (3), com o enredo "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena". Para os carnavalescos, ter uma parte do teatro em um dos carros da escola é uma forma de criar um laço entre o desfile e o homenageado. "É uma relação de proximidade e até mesmo de afeto com o que existe dentro do prédio", considerou Jorge Mayko.

Aniversário da Mais Querida

A Unidos da Piedade divulgou a programação de aniversário de seus 69 anos de existência. A Mais Querida, escola mais antiga e, por isso, precursora do Carnaval de Vitória, foi fundada em 1955 por integrantes do antigo bloco Amarra o Burro e da batucada Chapéu do Lado. Não à toa, hoje, o samba que se faz lá em cima da quadra foi batizado pela nova gestão de "Samba do Chapéu do Lado".
A comemoração será no próximo domingo (14), a partir das 13 horas, na quadra da escola, que fica ao final da Rua 7, no centro de Vitória, quase subindo o Morro da Fonte Grande. Se apresentarão: Lucianinho, AfroKizomba, LeqSamba, DJ Gustavo e a bateria da escola, a Ritmo Forte, sob o comando dos mestres Tereu Mathias e Juninho da Puxeta. Às 20 horas, a Piedade fará uma homenagem a integrantes fundamentais para a fundação e existência da escola.
Lembrando que o acesso à quadra da Piedade é liberado e haverá venda de comidas e bebidas pela comunidade da escola.
Unidos da Piedade desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Nathy Messias, atual rainha de bateria da Piedade, desfilando como musa da escola no desfile de 2023 Crédito: Fernando Madeira

Autoestima em dia

A comunidade da Fonte Grande, Piedade e Moscoso, aliás, merece todo tipo de honraria e homenagem que se puder prestar. É destacável o trabalho da gestão do presidente Jocelino Junior e de toda sua equipe — sobretudo a do diretor de passistas George Falcão, que voltou à escola depois de longo período distribuíndo seu conhecimento de samba no pé em outras agremiações de Vitória, Vila Velha e até do Rio de Janeiro.
O resgate da autoestima da escola e das comunidades tem tudo a ver com o enredo "Quilombo Piedade", que conta as raízes do morro e da agremiação. É lindo quando, em eventos da escola, o intérprete Kleber Simpatia comanda uma roda de sambas-enredo capixabas, em que a comunidade dali e de outras agremiações se acumula em volta dos ritmistas, cantando animada sambas antológicos de várias agremiações.
Destaca-se, ainda, a emoção de coroar a belíssima Nathy Messias como rainha de bateria. Das mais comprometidas e posturadas passistas, Nathy é cria do morro, filha de integrantes da escola, e está levando com comprometimento e seriedade o cargo que lhe foi concedido. Sabe do peso de carregar a coroa da escola mais tradicional do estado, mas encara a situação com a leveza de uma menina de 23 anos, e a veste como uma pluma. Oxalá abençoe a rainha!

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