Chegou O Que Faltava vai levar piso do Teatro Glória para avenida

A Chegou O Que Faltava recebeu uma doação muito especial para o desfile deste ano: o piso do Teatro Glória, tema do enredo da escola. É um piso vinílico que imita madeira encerada e que será usado na forragem do terceiro carro da escola. O material foi doado pela mesma empresa que fez o piso do teatro e estava sem uso até ser colocado à disposição da escola.
Os carnavalescos Jorge Mayko e Vanderson Cesar garantiram que o tipo do piso não provocou grandes alterações na estrutura do terceiro carro da escola, já que é apenas um tipo de "forragem" - tanto no caso do palco, onde foi usado, tanto como a forma como será usado no carro alegórico. Pelo contrário: o que eles dizem é que a peça tem a agregar muito em valor artístico ao desfile da agremiação.
Neste ano, a tricolor de Goiabeiras será a quinta escola a desfilar no sábado (3), com o enredo "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena". Para os carnavalescos, ter uma parte do teatro em um dos carros da escola é uma forma de criar um laço entre o desfile e o homenageado. "É uma relação de proximidade e até mesmo de afeto com o que existe dentro do prédio", considerou Jorge Mayko.
Aniversário da Mais Querida
A Unidos da Piedade divulgou a programação de aniversário de seus 69 anos de existência. A Mais Querida, escola mais antiga e, por isso, precursora do Carnaval de Vitória, foi fundada em 1955 por integrantes do antigo bloco Amarra o Burro e da batucada Chapéu do Lado. Não à toa, hoje, o samba que se faz lá em cima da quadra foi batizado pela nova gestão de "Samba do Chapéu do Lado".
A comemoração será no próximo domingo (14), a partir das 13 horas, na quadra da escola, que fica ao final da Rua 7, no centro de Vitória, quase subindo o Morro da Fonte Grande. Se apresentarão: Lucianinho, AfroKizomba, LeqSamba, DJ Gustavo e a bateria da escola, a Ritmo Forte, sob o comando dos mestres Tereu Mathias e Juninho da Puxeta. Às 20 horas, a Piedade fará uma homenagem a integrantes fundamentais para a fundação e existência da escola.
Lembrando que o acesso à quadra da Piedade é liberado e haverá venda de comidas e bebidas pela comunidade da escola.
Autoestima em dia
A comunidade da Fonte Grande, Piedade e Moscoso, aliás, merece todo tipo de honraria e homenagem que se puder prestar. É destacável o trabalho da gestão do presidente Jocelino Junior e de toda sua equipe — sobretudo a do diretor de passistas George Falcão, que voltou à escola depois de longo período distribuíndo seu conhecimento de samba no pé em outras agremiações de Vitória, Vila Velha e até do Rio de Janeiro.
O resgate da autoestima da escola e das comunidades tem tudo a ver com o enredo "Quilombo Piedade", que conta as raízes do morro e da agremiação. É lindo quando, em eventos da escola, o intérprete Kleber Simpatia comanda uma roda de sambas-enredo capixabas, em que a comunidade dali e de outras agremiações se acumula em volta dos ritmistas, cantando animada sambas antológicos de várias agremiações.
Destaca-se, ainda, a emoção de coroar a belíssima Nathy Messias como rainha de bateria. Das mais comprometidas e posturadas passistas, Nathy é cria do morro, filha de integrantes da escola, e está levando com comprometimento e seriedade o cargo que lhe foi concedido. Sabe do peso de carregar a coroa da escola mais tradicional do estado, mas encara a situação com a leveza de uma menina de 23 anos, e a veste como uma pluma. Oxalá abençoe a rainha!