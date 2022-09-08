Moradores de Vitória visitam pela 1ª vez teatro e Palácio Anchieta

As preciosidades históricas de Vitória fazem parte da rotina dos capixabas. É comum passar pelo Centro da Capital e admirar, pelo lado de fora, bonitos e imponentes prédios que compõem o cenário da cidade. No entanto, muitos moradores não conhecem o interior, o acervo e as memórias desses locais.

Por isso, a reportagem de A Gazeta levou, pela primeira vez, vizinhos de dois desses lugares, que passam por eles todos os dias, mas que nunca entraram nesses espaços. Leidimara Ferri, de 33 anos, e Wilma Ribeiro, de 48, embarcaram na experiência de olhar a Capital por outro ângulo.

Leidimara Ferri, moradora de Vitória, conhece o Sesc Glória pela primeira vez Crédito: Vitor Jubini

Wilma nasceu e mora em Vitória há mais de quatro décadas. Mãe de seis filhos, tem o costume de assinar a autorização da escola das crianças para que conheçam lugares turísticos, onde até mesmo ela nunca foi. E o lugar escolhido para a visitação foi o Palácio Anchieta.

“Meus filhos conhecem muito mais do que eu. Eles andam demais. Eu moro aqui desde a barriga da minha mãe e toda a minha vida foi aqui. Tudo para mim é o Centro. Desde os 12 anos de idade eu trabalho em casa de família, então estou sempre na correria, cuidando de filho, cuidando de casa e cuidando de mim”, contou Wilma.

Sobre a visita, ela destacou que foi surpreendida pelo interior do palácio. “Passo aqui direto e não fazia ideia que era esse negócio todo. Para mim, era uma casa normal. É uma caixinha de surpresa que foi aberta. Gostei muito e mudaria para cá hoje, mas eles não deixaram", brincou, acrescentando: "Fiquei muito maravilhada”.

Wilma Ribeiro, moradora de Vitória, visitou o Palácio Anchieta após 48 anos Crédito: Farley Sil

Quem também teve olhar de estreia e foi ao teatro pela primeira vez foi Leidimara, moradora da região do Moscoso. Com veia de artista, meses atrás ela se vestiu de “palhacinha” para interagir com as crianças em um projeto voluntário do bairro. Ela visitou o Centro Cultural Sesc Glória e ficou encantada.

“A parte exterior daqui faz parte da minha rotina, porque passo na frente todos os dias para buscar minha filha na escola. Curiosidade a gente tem, mas imaginava que não tinha tanto acesso. Pensei que só frequentassem aqui pessoas com poder aquisitivo maior”, contou.

Em um tour pelas instalações, Leidimara recebeu as boas-vindas no telão do cinema, subiu ao palco do Teatro Glória, foi à biblioteca – onde planejou levar os filhos – e pôde visualizar a rua onde mora do terraço do espaço cultural.

Leidimara Ferri, moradora de Vitória, entrando no teatro pela primeira vez Crédito: Vitor Jubini

“Com a visita, eu recebi um convite muito especial. Me convidaram para vir assistir a uma peça. Eu fiquei muito feliz. Amei, adorei”, garantiu.

SERVIÇO

Palácio Anchieta

Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória;

Funcionamento: de terça a sexta-feira, de 9h às 17h;

Sábado e domingo de 9h às 16h.

