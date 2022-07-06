Saldanha, Mercado da Capixaba, Carlos Gomes: é tempo de reavivar o Centro de Vitória

São três ícones capixabas incontestáveis, que se confundem com o Espírito Santo do século 20. Ao serem recuperados, ajudam a dar mais vida ao seu entorno, criando importantes espaços de convivência e atraindo as pessoas para o Centro. Preciosidades arquitetônicas da cidade, esses prédios históricos que passam por reformas ou estão em vias de serem revitalizados devem mostrar que passado e presente podem conviver em harmonia, sem abandono e degradação. Vitória merece esse cuidado.