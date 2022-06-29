Saldanha da Gama: bistrô e cervejaria devem abrir até o início de setembro

Clube Saldanha da Gama será a Casa do Turismo Capixaba Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Muitos capixabas já estão na expectativa de ver a futura Casa do Turismo Capixaba (antiga sede do Clube Saldanha da Gama) funcionando.

Com obras de restauração em andamento, os dois empreendimentos comerciais selecionados para funcionar no local já estão próximos de abrir as portas. Trata-se do Bistrô Saldanha e da Cervejaria Casa 107, que devem começar a operar até o início de setembro.

De acordo com a Setur, a reforma está em fase de pavimentação externa do prédio, recuperação da fachada e da rede elétrica, iluminação e climatização.

O espaço histórico, que está sendo readequado para se tornar a sede da Secretaria de Turismo, também vai abrigar espaços comerciais, loja de artesanato, memorial da história do Saldanha da Gama, além do salão que será disponibilizado para a realização de eventos.

Segundo o empresário Luciano Reis, proprietário do espaço Bistrô Saldanha, o local contará com dois ambientes - interno e externo - com capacidade para 120 pessoas nas duas áreas. Em fase final de obras, o restaurante já está com a cozinha pronta e com todo o mobiliário comprado.

Obras no Saldanha da Gama, que vai virar a Casa do Turismo Capixaba

“Estamos bem adiantados nas obras. Serão dois ambientes no Bistrô Saldanha. Um interno, que vai resgatar a questão histórica, com uma decoração antiga. Esse ambiente conta com um restaurante para 42 pessoas sentadas. Já o ambiente externo, chamado de ‘garden’, vai comportar até 80 pessoas sentadas”, conta o empresário.

Luciano, que também é proprietário do Maho Gastrobar, na Praia de Camburi, em Vitória, revelou que o espaço no Saldanha terá um cardápio focado na culinária capixaba. Entretanto, haverá uma parte no menu voltada à cozinha contemporânea.

O bistrô vai funcionar todos os dias da semana, das 10h às 20h de segunda a sexta e das 10h às 22h aos sábados e domingos. O local ainda contemplará um café com itens de confeitaria.

CERVEJARIA COM MESAS AO AR LIVRE

Agora, um recado para os apreciadores de cerveja artesanal. Uma nova unidade da Cervejaria Casa 107 vai ocupar o espaço térreo da Casa do Turismo Capixaba, com capacidade para atender até 200 pessoas. De acordo com o empresário Kamylo Tresena, o local já está com 90% das instalações internas prontas. Apesar disso, ele conta que o foco será na área externa.

“A loja já está toda montada e pronta para abrir. Só falta a parte externa, mas internamente já está 90% acabado. A nossa cervejaria contempla a maior parte na área externa, queremos nos transformar em um 'biergarten’. A ideia é fazer a decoração naquela pegada do Centro de Vitória”, ressalta Kamylo. Em tempo: um biergarten é uma área externa na qual cerveja, outras bebidas e cozinha local são servidas.

Segundo o proprietário da 107, marca que atualmente tem lojas no Aeroporto de Vitória, no Shopping Vitória e em Colatina, o local irá funcionar, a princípio, de quarta a domingo, das 17h às 23h. Há também a possibilidade de realizar eventos maiores, marcados com antecedência.

“Desde quando lançaram o edital, tivemos muito interesse em participar. A cultura da cerveja artesanal faz parte da vida dos capixabas hoje em dia. Queremos juntar essa cultura cervejeira com a história do Saldanha. Temos mais de 12 estilos de cerveja e um cardápio especial com diversos petiscos de boteco e até pratos maiores ,com ancho e chorizo", afirma Kamylo.

HISTÓRIA DO PRÉDIO

Construído no período colonial para abrigar o Forte São João, com a finalidade de proteger a cidade dos invasores, o local onde fica o Saldanha virou símbolo de resistência do povo capixaba. Tudo começou em 1592, quando o pirata inglês Thomas Cavendish se aproximou com sua esquadra da ilha de Vitória, depois de um saque bem-sucedido a Santos, no Estado de São Paulo.

Para se defender dos invasores, os habitantes da Vila de Vitória utilizaram madeira, pedras e areia para improvisar dois fortes na baía: um na base do Morro do Penedo e outro no Morro do Vigia. Depois da expulsão dos piratas, o forte do Penedo foi gradativamente desativado. Já a construção erguida do outro lado da baía foi mantida e deu origem ao Forte São João.

Em 1931, o Clube Saldanha da Gama comprou a antiga sede do Forte. Além de ser referência em várias modalidades esportivas, o clube passou a investir em festas e concursos tornando-se o principal clube social da cidade, o que permitiu a realização de obras de reparos e reformas na edificação. Em 1984, o imóvel foi tombado pela Prefeitura de Vitória. Já a muralha do clube, é tombada pelo Estado.