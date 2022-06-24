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Cultura

Teatro Carlos Gomes recebe tapumagem e reforma deve começar neste semestre

Em entrevista a "HZ" Fabrício Noronha, secretário estadual de cultura, adiantou que obras devem durar cerca de dois anos
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 17:17

Teatro Carlos Gomes recebeu tapumagem para reforma, que deve começar ainda no primeiro semestre de 2022
Teatro Carlos Gomes recebeu tapumagem para reforma, que deve começar ainda no primeiro semestre de 2022 Crédito: Instituto Modus Vivendi
Após quatro anos de portas fechadas, o Teatro Carlos Gomes, maior templo da cultura capixaba, começa a ver sua tão sonhada reforma sair do papel. Nessa quarta-feira (22), de acordo com a Secretaria Estadual de Cultura, o aparelho recebeu a tapumagem necessária para o início das obras, após liberação de um alvará concedido pela Prefeitura Municipal de Vitória.
Em entrevista a "HZ", Fabricio Noronha, secretário estadual de cultura, informou que o prédio provavelmente deve entrar em restauro ainda neste primeiro semestre.
"A previsão é que a reforma (assim que começada) dure cerca de dois anos. Todo recurso vem da iniciativa privada. São R$ 10 milhões da EDP e R$ 10 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)", esclarece.
"Desde que a gente assumiu a gestão, em 2019, o Carlos Gomes tem sido uma das prioridades. O novo projeto arquitetônico ficou pronto em dezembro do ano passado, e conseguimos, graças a um edital do BNDES, a captação dos recursos necessários para terminar a obra. Essa verba foi conseguida por meio da Lei de Incentivo à Cultura".
Sem funcionar desde dezembro de 2017 (por conta de problemas no ar condicionado e no telhado), o patrimônio ganhará melhorias de acessibilidade, acústica, climatização e iluminação.
O projeto também prevê o restauro dos ornamentos, piso, pinturas e mobiliário, além da instalação de novos camarins, vestiário, banheiros e elevador. O local ainda terá uma nova entrada e bilheteria, além de um Café no foyer superior, que será aberto ao público e contará com um espaço expositivo.
Imagem ilustrativa das novas instalações do Teatro Carlos Gomes
Imagem ilustrativa das novas instalações do Teatro Carlos Gomes Crédito: Secult
"O projeto será executado pelo Instituto Modus Vivendi. Será uma reforma profunda e inédita, que trabalha toda a parte cenotécnica, de ar condicionado e elétrica, dando um novo dinamismo de uso para além dos espetáculos. Pensamos também na questão da acessibilidade, tanto no palco como nos andares do teatro", adianta o gestor.

PATRIMÔNIO INTACTO

Em entrevista ao portal A Gazeta, Noronha já tinha destacado que o restauro deve manter intacta a arquitetura do prédio, inaugurado na década de 1920, preenchendo a lacuna deixada pelo Teatro Melpômene, demolido após um incêndio.
"O café é um ponto muito legal do projeto, com o espaço expositivo no terceiro andar, onde hoje é o foyer. Esses espaços vão ficar abertos direto, não só em dia de espetáculo, para proporcionar aos moradores e turistas a experiência de 'participar' do Carlos Gomes", destaca.
Imagem ilustrativa de como será o Café após a restauração do Teatro Carlos Gomes
Imagem ilustrativa de como será o Café após a restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Secult
Durante análises do local, os técnicos não só descobriram pinturas nas paredes que estavam tampadas por camadas de tinta, como também o piso original do teatro, que está por baixo do atual revestimento.
"Todas as pinturas da parede serão recuperadas e o ladrilho, que é hidráulico antigo e está no chão, terá uma parte do piso colocada em vidro para que os visitantes possam ver o revestimento original, como se fosse uma janela. No espaço do Café, também haverá uma espécie de exposição com fotos nas paredes contando a história do Carlos Gomes”, destacou o secretário estadual de cultura.
Em 2019, o Governo do Espírito Santo fez o levantamento e diagnóstico das necessidades para a reforma e restauro do teatro. Em 2020, foi executado o processo de licitação e contratação do projeto arquitetônico no valor de R$ 337 mil. A última grande reforma que o Teatro Carlos Gomes recebeu foi em 2010, com investimento de R$ 630 mil.

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