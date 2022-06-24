Teatro Carlos Gomes recebe tapumagem e reforma deve começar neste semestre

Teatro Carlos Gomes recebeu tapumagem para reforma, que deve começar ainda no primeiro semestre de 2022 Crédito: Instituto Modus Vivendi

Após quatro anos de portas fechadas, o Teatro Carlos Gomes, maior templo da cultura capixaba, começa a ver sua tão sonhada reforma sair do papel. Nessa quarta-feira (22), de acordo com a Secretaria Estadual de Cultura, o aparelho recebeu a tapumagem necessária para o início das obras, após liberação de um alvará concedido pela Prefeitura Municipal de Vitória.

Em entrevista a "HZ", Fabricio Noronha, secretário estadual de cultura, informou que o prédio provavelmente deve entrar em restauro ainda neste primeiro semestre.

"A previsão é que a reforma (assim que começada) dure cerca de dois anos. Todo recurso vem da iniciativa privada. São R$ 10 milhões da EDP e R$ 10 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)", esclarece.

"Desde que a gente assumiu a gestão, em 2019, o Carlos Gomes tem sido uma das prioridades. O novo projeto arquitetônico ficou pronto em dezembro do ano passado , e conseguimos, graças a um edital do BNDES, a captação dos recursos necessários para terminar a obra. Essa verba foi conseguida por meio da Lei de Incentivo à Cultura".

Sem funcionar desde dezembro de 2017 (por conta de problemas no ar condicionado e no telhado), o patrimônio ganhará melhorias de acessibilidade, acústica, climatização e iluminação.

O projeto também prevê o restauro dos ornamentos, piso, pinturas e mobiliário, além da instalação de novos camarins, vestiário, banheiros e elevador. O local ainda terá uma nova entrada e bilheteria, além de um Café no foyer superior, que será aberto ao público e contará com um espaço expositivo.

Imagem ilustrativa das novas instalações do Teatro Carlos Gomes Crédito: Secult

"O projeto será executado pelo Instituto Modus Vivendi. Será uma reforma profunda e inédita, que trabalha toda a parte cenotécnica, de ar condicionado e elétrica, dando um novo dinamismo de uso para além dos espetáculos. Pensamos também na questão da acessibilidade, tanto no palco como nos andares do teatro", adianta o gestor.

PATRIMÔNIO INTACTO

Em entrevista ao portal A Gazeta , Noronha já tinha destacado que o restauro deve manter intacta a arquitetura do prédio, inaugurado na década de 1920, preenchendo a lacuna deixada pelo Teatro Melpômene, demolido após um incêndio.

"O café é um ponto muito legal do projeto, com o espaço expositivo no terceiro andar, onde hoje é o foyer. Esses espaços vão ficar abertos direto, não só em dia de espetáculo, para proporcionar aos moradores e turistas a experiência de 'participar' do Carlos Gomes", destaca.

Imagem ilustrativa de como será o Café após a restauração do Teatro Carlos Gomes Crédito: Secult

Durante análises do local, os técnicos não só descobriram pinturas nas paredes que estavam tampadas por camadas de tinta, como também o piso original do teatro, que está por baixo do atual revestimento.

"Todas as pinturas da parede serão recuperadas e o ladrilho, que é hidráulico antigo e está no chão, terá uma parte do piso colocada em vidro para que os visitantes possam ver o revestimento original, como se fosse uma janela. No espaço do Café, também haverá uma espécie de exposição com fotos nas paredes contando a história do Carlos Gomes”, destacou o secretário estadual de cultura.