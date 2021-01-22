Imagem feita com exclusividade por A Gazeta em outubro de 2019 mostra recepção e parte do interior do Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, já fechado Crédito: Pedro Permuy

Your browser does not support the audio element. Projeto de reforma do Teatro Carlos Gomes sai em fevereiro, diz governo do ES

Divirta-se, de A Gazeta. No entanto, ainda não há previsão para o aparelho cultural de 93 anos, No mês de fevereiro, próximo mês, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult-ES) terá em mãos o projeto que define como será, quanto custará e o que precisa ser feito na reforma do Teatro Carlos Gomes , no Centro de Vitória. O governo do Estado, depois disso, lançará edital para selecionar a empresa que vai executar a obra. É o que garantiu o secretário Fabrício Noronha, em entrevista ao, de. No entanto, ainda não há previsão para o aparelho cultural de 93 anos, fechado desde dezembro de 2017 , reabrir.

Segundo Fabrício Noronha , tudo está bem encaminhado para que a reforma seja realizada com todo o cuidado possível, já que se trata de uma edificação histórica e com algumas instalações já bastante desgastadas.

“Não temos ideia do valor porque ainda não temos o projeto, mas ele (o projeto) deve chegar agora em fevereiro. Aí vamos analisar tudo para publicar o edital da reforma propriamente dita”, explicou o secretário de Estado da Cultura.

GASTO DE R$ 246 MIL NO TELHADO

Imagem feita com exclusividade por A GAZETA no dia 19 de outubro de 2019 mostra recepção e parte do interior do Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, já fechado Crédito: Pedro Permuy

O então secretário de Estado da Cultura, João Gualberto, disse que os problemas na refrigeração do edifício só foram verificados durante o início das reformas, em dezembro, e que toda a aparelhagem precisaria ser trocada. Para isso solicitou ao governo o crédito de R$ 400 mil para a contratação de projetos para a restauração total do teatro.

Depois, o Carlos Gomes ainda recebeu, em outubro daquele ano, o Festival de Música Erudita do Espírito Santo e, em novembro, o Festival Nacional de Teatro. Os dois eventos foram climatizados com os aparelhos temporários de ar-condicionado.

Visita técnica, feita em 2020 ao Teatro Carlos Gomes, revelou pinturas originais cobertas por mais de uma dezena de camadas de tinta. Recuperação está na lista de serviços Crédito: Secult/Divulgação

Visita técnica, feita em 2020 ao Teatro Carlos Gomes, revelou pinturas originais cobertas por mais de uma dezena de camadas de tinta. Recuperação está na lista de serviços Crédito: Secult/Divulgação

Visita técnica, feita em 2020 ao Teatro Carlos Gomes, revelou pinturas originais cobertas por mais de uma dezena de camadas de tinta. Recuperação está na lista de serviços Crédito: Secult/Divulgação

ÚLTIMA REFORMA FOI HÁ MAIS DE 10 ANOS

A última grande reforma que o Teatro Carlos Gomes recebeu foi em 2010 e tudo custou R$ 630 mil. Agora, com o que o governo do Estado pretende fazer, uma obra similar deve ser executada, já que toda a estrutura será revitalizada e um trabalho de análise até já foi feito no local, como A Gazeta já mostrou. Inclusive pinturas originais, que estavam tampadas por até mais de uma dezena de camadas de tinta, serão restauradas.

O TEATRO CARLOS GOMES ANO A ANO