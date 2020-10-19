Teatro Carlos Gomes: iniciada elaboração do projeto de restauro

Imagem feita exclusivamente por A GAZETA no dia 19 de outubro de 2019 mostra recepção e parte do interior do Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória Crédito: Pedro Permuy

A esperada reforma do Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, ganha mais um capítulo. Nesta segunda-feira (19), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) apresentou resultados da visita técnica para elaboração do projeto arquitetônico de restauro do prédio de 93 anos.

Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, o projeto de restauro do Teatro Carlos Gomes tem caminhado muito bem. A visita técnica foi uma etapa importante desse processo, envolvendo o Conselho Estadual de Cultura e a Prefeitura de Vitória.

"Ficamos todos muito entusiasmados diante do estêncil descoberto pelas prospecções. É a nossa história ali, sendo revelada em suas cores e formas. Todo capixaba merece ter essa experiência com o teatro reaberto e algumas dessas descobertas expostas, afirma Fabrício Noronha.

Grande parte das pinturas encontradas nas prospecções do Theatro Carlos Gomes era feita com uma técnica chamada de estêncil Crédito: Secult/Divulgação

De acordo com a Secult, a elaboração do projeto de restauro e a modernização do Teatro Carlos Gomes foram pactuadas em junho de 2020, com a assinatura da Ordem de Serviço entre o Governo do Estado, por meio do DER-ES, e a Arquistudio Arquitetura e Urbanismo. A empresa tem até fevereiro de 2021 para apresentar a elaboração do projeto arquitetônico.

As outras etapas que dizem respeito a projetos de iluminação, acessibilidade, cenotécnica e modernização serão divulgadas nos próximos meses. Após a conclusão do projeto, será aberta outra licitação, desta vez para escolher a empresa que vai executar as obras de reforma.

Ainda não há prazo para a reinauguração nem valor total do restauro. De acordo com a Secretaria de Cultura do Estado (Secult), somente após a aprovação do projeto será possível obter uma previsão mais exata do custo as obras. O dinheiro investido na iniciativa sairá do orçamento anual destinado à pasta.

Grande parte das pinturas encontradas nas prospecções do Theatro Carlos Gomes era feita com uma técnica chamada de estêncil Crédito: Secult/Divulgação

VISITA TÉCNICA

Na visita técnica realizada na última semana, foram feitas prospecções em diversas áreas espalhadas pelo teatro, sendo identificadas durante o processo até 12 camadas de tinta. A visita foi realizada por membros da Secult, do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), da Prefeitura de Vitória (PMV), da Câmara Técnica de Patrimônio Arquitetônico, Bens Móveis e do Acervo do Conselho Estadual da Cultura (CEC), a Arquistudio Arquitetura e Urbanismo, empresa responsável pela elaboração do projeto técnico.

As prospecções foram feitas por meio de pesquisas históricas, análises arquitetônicas e investigações em fotografias antigas cedidas pelo Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES). O que foi descoberto mostra que em vários pontos do teatro, como paredes, colunas e fachada, existem camadas de tinta que registram todas as épocas que o Theatro Carlos Gomes já percorreu.

Grande parte das pinturas encontradas nas prospecções do teatro era feita com uma técnica chamada de estêncil, usando um molde vazado para a aplicação de um desenho de forma repetida. Em Vitória, a técnica foi muito usada no final do século 19, feita por artesãos em sua maioria imigrantes italianos.

Grande parte das pinturas encontradas nas prospecções do Theatro Carlos Gomes era feita com uma técnica chamada de estêncil Crédito: Secult/Divulgação

Poucas pinturas permaneceram até o século 20, sendo encobertas por novas camadas de tinta. Algumas edificações históricas presentes na Cidade de Vitória conservam nas suas paredes as pinturas com estêncil: a Capela de Santa Luzia, a Casa Porto das Artes Plásticas, o prédio da Fafi e também o Hotel Magestic.

A suposição de que estas pinturas com estêncil também estariam presentes nas paredes do teatro se deu durante busca por informações encontradas em fotografias datadas de 1928, época em que o teatro foi recém-inaugurado. Elas foram fundamentais para confirmar que existiam pinturas que circulavam por toda a extensão do local.

FUTURO

Restaurar a integridade física de um local não é necessariamente retornar ao aspecto original, uma vez que todas as alterações feitas ao longo dos anos também são importantes para a construção da história. Por isso, as decisões sobre o retorno ou não da configuração original das pinturas e revestimentos do Teatro Carlos Gomes dependem de estudos técnicos mais aprofundados e também de diálogos entre a Gerência de Memória e Patrimônio da Secult, dos Conselheiros Estaduais da Cultura e dos responsáveis pela restauração.