Mercado da Capixaba: Prefeitura de Vitória dá ordem de serviço para início da obra

Imagem ilustrativa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

O quase centenário Mercado da Capixaba, localizado entre as avenidas Jerônimo Monteiro e Princesa Isabel, no Centro da cidade, passará por obras de reforma e restauro. A assinatura para o início das intervenções foi assinada neste sábado (25).

"Nós vamos restaurar o Mercado da Capixaba mantendo os aspectos originais, com ar de modernidade. Estamos iniciando essa obra no valor de R$ 9 milhões, com recursos próprios, gerando 100 empregos diretos. Aqui teremos arte, cultura, gastronomia e culinária. São 18 lojas climatizadas, mais um ambiente aberto na área central do mercado", informou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Além do restauro das fachadas externa e interna e do telhado, o Mercado da Capixaba, inaugurado em 1926, ganhará elevador, ar-condicionado e iluminação pública . A Rua Araribóia será urbanizada, destinada a pedestres e receberá serviços de drenagem, pavimentação e paisagismo.

"A reforma do Mercado da Capixaba está inserida no contexto do programa de requalificação do Centro de Vitória. Entre as ações já realizadas, estão a conclusão das obras do Mucane e a do Edifício Santa Cecília, a conclusão do projeto de restauração do viaduto Caramuru e a assinatura da Ordem de Serviço para a construção da nova sede da Emef São Vicente de Paulo. As ações fazem parte do Plano Vitória, um grande pacote de R$ 1 bilhão de investimentos em várias áreas, até 2024", apontou o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira.

Ao "HZ", a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação adiantou que as obras devem começar na primeira quinzena de agosto, com previsão de término para 700 dias após início das construções.

HISTÓRIA

O Mercado da Capixaba foi concebido como parte do programa de construção e remodelação da cidade de Vitória, empreendido pelo governo de Florentino Avidos (1924- 1928), sendo implantado na antiga Avenida Capixaba, atual Avenida Jerônimo Monteiro.

Na década de 1920, a Avenida era o principal eixo de passagem que conectava a Ilha de Vitória à região sul da Capital e, consequentemente, aos municípios vizinhos, Cariacica e Vila Velha. Por essa razão, a via passou a abrigar, ao longo dos anos, importantes equipamentos institucionais e culturais, adotando desde o início um forte perfil comercial.

Abandonado, o mato toma do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: 12/07/2021: Carlos Alberto Silva

O Mercado foi originalmente construído para funcionar como mercado municipal de abastecimento, abrigando um entreposto de secos e molhados, carnes e frutas verduras e legumes frescos. Durante o período compreendido entre 1920 e 1940, abrigou no pavimento superior o Hotel Avenida, voltado para a então Avenida Capixaba, à época o "novíssimo bulevar da cidade" (de que se originou a Avenida Jerônimo Monteiro), configurando-se desde então como uma referência na vida econômica e social da cidade de Vitória.

Numa segunda fase, que correspondente às décadas de 1950 e 1960, o pavimento do antigo hotel foi ocupado pelo auditório da Rádio Club do Espírito Santo. Na década de 1960, com a construção do Mercado da Vila Rubim, o mercado deixou de desempenhar sua função original, começando a mudar de uso. Em 2002, o edifício sofreu um incêndio e, desde então, vem se deteriorando e hoje encontra-se fechado.