Midiateca Capixaba deve ser inaugurada no final de junho

Considerada uma espécie de Museu da Imagem e do Som - em formato digital - da cultura do Espírito Santo, a Midiateca Capixaba finalmente deve entrar em atividade nos próximos dias.

A informação foi repassada a "HZ" pelo secretário de cultura do Estado, Fabricio Noronha. "O projeto é uma parceria da Universidade Federal do Espírito Santo com a Universidade de Brasília, ao lado de várias entidades. Nossa expectativa é lançar a plataforma em 30 de junho", adianta.

"Vamos promover o conteúdo em um site (com domínio vinculado ao es.gov.br), que será compatível para versão mobile. Portanto, a funcionalidade no celular está garantida", afirma o gestor, dizendo que, futuramente, poderá haver um aplicativo para acesso à midiateca.

"Nós digitalizamos mais de mil fitas da TVE, fotografamos e escaneamos cartazes da história do teatro e da música do Espírito Santo, além de muitas fotos. Um acervo riquíssimo que vai estar disponível para o acesso de todos os capixabas".

Conforme adiantou em primeira mão A Gazeta , a plataforma on-line deve trazer um farto acervo de documentos, fotografias, vídeos, matérias de jornal, músicas, artes gráficas, livros, obras de arte e filmes produzidos no Estado.

A iniciativa conta com uma comissão de acervos, composta por representantes do Sistema de Rádio e Televisão Espírito Santo (RTV), Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES), Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), Galeria Homero Massena (GHM) e o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), que devem estruturar a plataforma, realizando a curadoria de suas coleções, que serão as primeiras a serem disponibilizadas aos internautas.

Em um primeiro momento, a plataforma contará com materiais produzidos pelos aparelhos da Secretaria Estadual de Cultura, como a Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES), Galeria Homero Massena (GHM), Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) e Museu do Colono.

Nesta fase, também estão incluídos materiais feitos a partir de editais do governo estadual, como os da Funcultura, bens tombados e registrados no Espírito Santo, e projetos da RTV, Arquivo Público e Palácio Anchieta.

O secretário de Estado da Cultura Fabrício Noronha Crédito: Vitor Jubini

"A Midiateca será alimentada constantemente. Mais que uma plataforma, o empreendimento é uma política de salvaguarda de acervo. Existe uma comissão de acervo por trás desse trabalho, sempre com um pensamento voltado para a digitalização", enfatiza Fabricio Noronha.

"Temos um farto material a ser anexado, especialmente se olharmos para a produção dos editais anuais de cultura. Recentemente, lançamos 17 livros pelo Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), que podem ser aproveitados".

A plataforma que hospedará a Midiateca Capixaba será a Tainacan, um software de código aberto desenvolvido pela Universidade de Brasília. O sistema é o mesmo usado por instituição culturais como Funarte, IBRAM e Oi Futuro (todas parcerias do projeto).

TECNOLOGIA E ECONOMIA CRIATIVA

Durante o bate-papo, o secretário estadual de cultura também abordou dois novos projetos que estão sendo tocados pela Secult/ES, o HUB ES+ (primeiro hub público de negócios do Estado voltado para a economia criativa) e o Cocreation Lab ES.

HUB ES + , lançado em abril, é um espaço projetado para a realização de cursos, palestras, trabalhos multimídia, aceleração e "incubação" de projetos. Entre seus objetivos, estão a criação de redes de colaboração entre iniciativas da economia criativa e inovação, integrando ações das Secretarias de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) e da Cultura (Secult), com um investimento de R$ 3,4 milhões em infraestrutura e gestão, integrando inovação e cultura.

O HUB ES + vai tem previsão de inauguração em setembro, no Centro de Vitória Crédito: Pexels/Ekrulila

"Estamos reformando o antigo cartório Sarlo, na Praça Costa Pereira (Centro de Vitória), para receber o HUB ES+. Será um espaço de criatividade, com laboratórios nas diversas áreas da economia criativa (como games e audiovisual, só para citar alguns), além de café, espaço de coworking (trabalho colaborativo) e algumas incubadoras de empreendimento. A previsão é que o local seja inaugurado em setembro", adianta o secretário.

"Mesmo antes da obra ficar pronta, estamos iniciando uma “pré-encubadora” de empreendimentos criativos no Centro de Vitória, em parceria com o Cocreation Lab. Além da capital, vamos trabalhar em São Mateus, Itaúnas (Conceição da Barra) e na Região do Caparaó com os empreendedores criativos desses lugares. A partir do HUB do Centro (de Vitória), atingimos esses territórios criativos de todo o Estado", ponta o gestor.

AÇÃO ESTADUAL

O Cocreation Lab ES - uma iniciativa da TXM Methods, de Florianópolis/SC, em parceria com Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo e Sebrae/ES - conta com 60 vagas gratuitas para qualquer pessoa que tenha uma ideia inovadora e queira transformar em negócio, com foco em projetos na área cultural e economia criativa. As inscrições estão abertas pelo site e podem ser feitas até 25 de junho.

Para participar, basta cadastrar uma ideia de negócio, mesmo que ela não esteja estruturada. O objetivo é explorar a capacidade de criação dos capixabas e consolidá-la no mercado. Serão até 15 vagas por unidade, distribuídas por Itaúnas, São Mateus, Vitória e Região do Caparaó. O resultado dos selecionados será publicado em 26 de junho.