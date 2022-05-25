Secult-ES lança 17 livros com distribuição gratuita no Palácio Anchieta

Secult/ES promove lançamento coletivo de 17 obras literárias no Palácio Anchieta Crédito: Erika Piskac

"A leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar". Com essa frase, o mestre português José Saramago define, de maneira onírica, o ato de ler como uma "porta" de possibilidades para o conhecimento, uma viagem de descobertas de novos mundos e diferentes realidades a serem vividas.

Sob esse mantra, o de vivenciar novas experiências, 17 obras literárias serão lançadas simultaneamente nesta quarta-feira (25), a partir das 18 horas, no Palácio Anchieta, em Vitória. O lançamento coletivo - que reúne um mosaico de gêneros como poesia, contos, romance e infantojuvenil - é fruto de duas categorias dos Editais de Literatura de 2019 da Secult/ES: o de Produção e Difusão de Obras Literárias e o de Produção e Publicação de Obras de História, Memória e Identidade Capixaba.

No encontro, os autores vão distribuir seus livros para o público. Além disso, as obras serão enviadas para as bibliotecas que compõem o Sistema Estadual de Bibliotecas do Espírito Santo nos 78 municípios capixabas.

Empolgado com o lançamento de sua primeira obra literária, "O Riso do Chico" , o escritor Lucas Albani (um dos contemplados pelos editais) já teve sua publicação "adotada" por escolas da Grande Vitória e pela Prefeitura Municipal de Vila Velha para o ano letivo de 2022.

Lucas Albani (à direita) com o irmão Luan Albani: dupla trabalhou na publicação de "O Riso do Chico" Crédito: Divulgação

"O livro narra a história do palhaço Chico, que perde o riso, sua essência. A ideia (da publicação) era apostar na superação da busca desse palhaço e surpreender as crianças, especialmente pela forma como ele encontra o que tanto procura", define Albani, dizendo que, na trama, o riso se transforma em um novo personagem. Contar mais vai estragar a surpresa dos leitores.

"Durante o caminho, vamos trabalhando sentimentos, e, com as ilustrações do Luan (Albani, que também participa do projeto), meu irmão, vai ficando tudo muito fácil de se absorver e envolver com essa trajetória. A publicação foi inspirada na história da minha família. Perdemos nosso pai muito cedo, e isso foi uma 'porrada' no astral. Superar através da arte foi fundamental e vejo como uma maneira de levar uma mensagem de força pra mais pessoas", define Lucas, que faz trabalhos educativos com "O Riso do Chico".

"Vamos aonde o livro nos leva. Participamos de palestras e oficinas em escolas e falamos com famílias, tudo incentivando a leitura, a escrita e a vivência com a literatura. Mas o mais legal é levar a mensagem de amizade".

Em primeira mão a "HZ", Lucas Albani dá detalhes sobre sua nova obra, ainda sem data a ser publicada, uma espécie, se assim podemos dizer, de continuação de "O Riso do Chico".

"O Chico vai encontrar uma amiga, que é diferente de todos. Eles não conseguem entender como lidar com a situação e irão aprender muito sobre o respeito e como aceitar as diferenças", adianta, dizendo que a futura obra está participando de um edital de cultura, que, se aprovada, ajudará bastante em sua publicação.

REALIDADE SOCIAL

Outro dos 17 selecionados nos editais da Secretaria Estadual de Cultura, "Desassossego – Histórias e Memórias do Bairro Central Carapina", de Lorraine Paixão, aposta na investigação jornalística, em formato de livro-reportagem, para contar a história do bairro da Serra, desde o seu início, quando se chamava Sossego, passando pelas trajetórias dos moradores.

"A ideia nasce com meu trabalho de conclusão de curso de graduação em Jornalismo na Ufes e quis contar a história do bairro de onde vim. É um livro-reportagem que brinca com um mundo de poesia, pois uso a linguagem da crônica, aplicando algumas técnicas de jornalismo, em uma espécie de 'dançar das palavras'. Tento explorar o cotidiano de forma lírica", delineia Paixão, detalhando suas escolhas narrativas.

Lorraine Paixão é autora de "Desassossego – Histórias e Memórias do Bairro Central Carapina" Crédito: Naira Pinudo / Aya Fotonarrativas

"Optei em mesclar pesquisa histórica com entrevistas e depoimentos que fui recolhendo. Além disso, também usei muito da minha memória afetiva do território. O livro é dividido em duas partes. Em um primeiro momento, resgato a história de como surgiu Sossego, especialmente com os moradores mais antigos", adianta.

"Na segunda parte, conto algumas vivências enquanto jovem periférica moradora da região, como, por exemplo, uma passagem por um projeto social que ainda existe. Há, também, o resgate de vivência em relação à violência, da presença policial e da questão do tráfico. No título, brinco com o nome Sossego, levando um contrate para a palavra Desassossego. A partir daí, a gente produz, cria e se organiza em coletivos de projetos culturais e sociais", complementa.

LANÇAMENTO COLETIVO DE 17 LIVROS LANÇADOS PELA SECULT/ES

QUANDO: Quarta (25), a partir das 18h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória

Quarta (25), a partir das 18h, no Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória INGRESSO: Entrada franca

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