Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festa de São José de Anchieta promete agitar o litoral Sul do ES
Cultura

Festa de São José de Anchieta promete agitar o litoral Sul do ES

Celebração - que terá programação gratuita - acontece até 12 de junho, com missas, shows e apresentações musicais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 08:00

João Victor e Vinicius estão entre as atrações confirmadas na Festa de São José de Anchieta
João Victor e Vinicius estão entre as atrações confirmadas na Festa de São José de Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram @joaovictorevinicius
Festa de São José de Anchieta promete agitar o litoral Sul do ES
Mesmo tendo nascido em Tenerife, na Espanha, padre José de Anchieta ficou conhecido como "Apóstolo do Brasil" por sua atuação catequizadora no país. Em boa parte dos 43 anos que passou no país sul-americano, o jesuíta viveu no Espírito Santo, chegando, em 1569, a fundar a povoação de Reritiba (ou Iriritiba), atual Anchieta.
Histórias à parte, a cidade do Litoral Sul do Estado ficará movimentada com a programação da Festa Nacional de São José de Anchieta, que será celebrada com atividades religiosas, culturais e artísticas até 12 de junho.
Nem é preciso dizer que as apresentações culturais são uma atração a mais. Entre os nomes confirmados da festança, estão a dupla João Victor e Vinícius e a banda Pele Morena. Lembrando que as atrações são gratuitas, em performances espalhadas por vários pontos da cidade (veja a programação no serviço abaixo).

Veja Também

Clareou e Vou Pro Sereno completam atrações do Botecão em julho

Novo Vital está garantido para setembro em Vitória; veja datas

Jesus Vida Verão chega a Guarapari, Viana e Cariacica neste mês

Um detalhe: a programação dos shows acontece em uma área na subida do Santuário Nacional, como também na Praça dos Imigrantes. Este ano, também será montada uma tenda cultural na Praia Central, com apresentações circenses, teatrais e artísticas.
Santuário Nacional de São Jose de Anchieta será inaugurado em novembro
O Santuário Nacional de São Jose de Anchieta foi restaurado e reinaugurado em novembro Crédito: Divulgação
Deixando o "profano" de lado, a festa também promove momentos de fé e devoção ao santo padroeiro. De segunda (6) a quarta (8), sempre às 19h, acontece novena e missa, acompanhadas de uma quermesse junina.
Uma missa solene de São José de Anchieta será realizada às 17h de quinta (9), Dia do Santo, no Santuário Nacional, e será presidida por Dom Dário Campos, arcebispo metropolitano de Vitória com transmissão ao vivo pela TV Século 21. Logo depois, haverá show pirotécnico.
Nesse mesmo dia, às 15h, acontece a transmissão simbólica da capital do Estado para Anchieta.

PROGRAMÇÃO DA FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA

  • SEGUNDA (6), TERÇA (7) E QUARTA (8)
  • 19h - Novena e missa em preparação para a Festa de São José de Anchieta. Todos os dias, após a missa, haverá quermesse junina

  • QUINTA (9) 
  • SANTUÁRIO NACIONAL
  • 15h - Transferência da capital do Estado para Anchieta 
  • 17h - Missa solene do Apóstolo e Padroeiro do Brasil, com transmissão ao vivo pela TV Século 21
  • 18h30 - Queima de fogos 

  • PALCO PRINCIPAL
  • 21h - Banda Som do Povo
  • 23h - Banda Pele Morena 

  • SEXTA (10) 
  • TENDA CULTURAL - PRAIA CENTRAL
  • 16h - Apresentações circenses 
  • 17h - Show de mágica
  • 19h30 - Banda Marajah 

  • PALCO PRINCIPAL
  • 21h - New Place Band 
  • 23h - João Victor e Vinícius 

  • SÁBADO (11)
  • TENDA CULTURAL - PRAIA CENTRAL
  • 16h - Apresentações circenses
  • 17h - Apresentação teatral 
  • 18h - Capoeira libertação 
  • 19h30 - Douglas Lopes e Banda 

  • PALCO PRINCIPAL
  • 21h - Banda Tomaê 
  • 23h - Banda Badallados
      
  • DOMINGO (12)
  • PRAÇA DOS IMIGRANTES
  • 14h30 - Grupo Sambleck 
  • 17h - Cantor Sulinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Cultura litoral religião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica
Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados