João Victor e Vinicius estão entre as atrações confirmadas na Festa de São José de Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram @joaovictorevinicius

Your browser does not support the audio element. Festa de São José de Anchieta promete agitar o litoral Sul do ES

Mesmo tendo nascido em Tenerife, na Espanha, padre José de Anchieta ficou conhecido como "Apóstolo do Brasil" por sua atuação catequizadora no país. Em boa parte dos 43 anos que passou no país sul-americano, o jesuíta viveu no Espírito Santo, chegando, em 1569, a fundar a povoação de Reritiba (ou Iriritiba), atual Anchieta.

Histórias à parte, a cidade do Litoral Sul do Estado ficará movimentada com a programação da Festa Nacional de São José de Anchieta, que será celebrada com atividades religiosas, culturais e artísticas até 12 de junho.

Nem é preciso dizer que as apresentações culturais são uma atração a mais. Entre os nomes confirmados da festança, estão a dupla João Victor e Vinícius e a banda Pele Morena. Lembrando que as atrações são gratuitas, em performances espalhadas por vários pontos da cidade (veja a programação no serviço abaixo).

Um detalhe: a programação dos shows acontece em uma área na subida do Santuário Nacional, como também na Praça dos Imigrantes. Este ano, também será montada uma tenda cultural na Praia Central, com apresentações circenses, teatrais e artísticas.

O Santuário Nacional de São Jose de Anchieta foi restaurado e reinaugurado em novembro Crédito: Divulgação

Deixando o "profano" de lado, a festa também promove momentos de fé e devoção ao santo padroeiro. De segunda (6) a quarta (8), sempre às 19h, acontece novena e missa, acompanhadas de uma quermesse junina.

Uma missa solene de São José de Anchieta será realizada às 17h de quinta (9), Dia do Santo, no Santuário Nacional, e será presidida por Dom Dário Campos, arcebispo metropolitano de Vitória com transmissão ao vivo pela TV Século 21. Logo depois, haverá show pirotécnico.

Nesse mesmo dia, às 15h, acontece a transmissão simbólica da capital do Estado para Anchieta.

PROGRAMÇÃO DA FESTA NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA