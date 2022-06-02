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Micareta

Novo Vital está garantido para setembro em Vitória; veja datas

Organização divulgou as datas em que o evento será realizado; atrações serão reveladas em breve
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 18:56

Foliões do bloco Pica-Pau brincando o último dia do Vital, em 2004, na Avenida Dante Michelini, em Camburi
Foliões do bloco Pica-Pau brincando o último dia do Vital, em 2004, na Avenida Dante Michelini, em Camburi Crédito: Ricardo Medeiros
O Vital está de volta à programação de Vitória. Considerada a maior micareta da Região Sudeste até 2006 - último ano de sua realização -, a festa está garantida para os dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste. O anúncio foi feito na rede social oficial do evento.
"Chegou a hora de reviver essa história! Compartilhe essa alegria com o mundo ! Conte ao amigo, grita pro vizinho, reposte no story! 16 e 17 de Setembro tem Vital 2022!", diz a publicação.
As atrações do novo Vital devem começar a ser divulgadas somente após o dia 15 deste mês. Desta vez, a organização - que era da Ondaluz Eventos - será de Lilian e Giulia Moussallem, da LM Eventos, além de Pablo Pacheco, da Sensacional Eventos.
"Foi sempre um sonho voltar com o Vital. Hoje, com apoio da PMV, conseguimos planejar, juntar as pessoas certas e trabalhar para fazer um grande evento, do jeito que o capixaba já viveu. A expectativa é grande e queremos chamar mais ainda a atenção do Brasil para nossa cidade. Por esse motivo que a data escolhida é próxima ao aniversário da cidade", conta Lilian.
Criado em 1994, de uma forma muito modesta, Vital chegou a ter 700 mil foliões ocupando a Avenida Dante Michelini em seus três dias. Em entrevista ao colunista Leonel Ximenes, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) havia falado sobre a escolha do local.
“Em razão do sucesso do carnaval no último fim de semana, com pouquíssimas ocorrências policiais, queremos consolidar o Sambão do Povo como local para realização desse tipo de evento”, disse Pazolini.

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