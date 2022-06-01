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Música

Show de Luan Santana em Vitória é adiado

A chegada da turnê Luan City no ES também terá mudança de local a pedido da produção do cantor, segundo a assessoria do Privilège
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 13:49

Luan Santana
Luan Santana virá ao ES em dezembro Crédito: Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana
O show de Luan Santana em Vitória será adiado. A chegada da turnê Luan City, que aconteceria nesta sexta-feira (3), terá uma nova data a ser marcada. A informação veio do Privilège Vitória, espaço que receberia a apresentação nesta semana.
De acordo com a assessoria, a mudança de data da apresentação foi um pedido da produção de Luan Santana. "A alteração, feita a pedido da produção do artista, visa proporcionar um palco maior para a realização do espetáculo. Deixando claro que a produção nacional tinha ciência e havia aprovado todas as especificações que o Privilège Vitória disponibiliza", diz trecho do comunicado.
Assim, a produção resolveu acatar o pedido e está definindo um novo local para o evento. Os ingressos comprados para sexta (3) serão válidos no show em dezembro. Caso o espectador queria a devolução do dinheiro, pode entrar em contato com a Superticket, na seção Fale Conosco.

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