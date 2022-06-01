Show de Luan Santana em Vitória é adiado

Luan Santana virá ao ES em dezembro Crédito: Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana

O show de Luan Santana em Vitória será adiado. A chegada da turnê Luan City, que aconteceria nesta sexta-feira (3), terá uma nova data a ser marcada. A informação veio do Privilège Vitória, espaço que receberia a apresentação nesta semana.

De acordo com a assessoria, a mudança de data da apresentação foi um pedido da produção de Luan Santana. "A alteração, feita a pedido da produção do artista, visa proporcionar um palco maior para a realização do espetáculo. Deixando claro que a produção nacional tinha ciência e havia aprovado todas as especificações que o Privilège Vitória disponibiliza", diz trecho do comunicado.