Letrux traz show inédito e gratuito a Vitória para lançar o TendaLab

Letrux Crédito: Divulgação

A TendaLab está de volta! No dia 25 de junho, sábado, a partir das 22 horas, no Forte São João, na Curva do Saldanha, o público vai conferir uma programação musical que apresenta um recorte da música brasileira contemporânea em uma noite de alma carnavalesca. No line up a cantora Letrux, a Banda Malacaxeta e o DJ Set do Bloco Amigos da Onça. E o melhor: tudo é de graça!

As apresentações marcam o lançamento do evento, que acontece de 22 a 24 de setembro, em parceria com a programação do 29º Festival de Cinema de Vitória. “O retorno da TendaLab ao formato presencial é um momento de celebração! Depois de uma edição on-line potente, em 2021, com vários nomes da produção musical capixaba, este evento de lançamento marca o início de uma edição especial que está sendo preparada com muito carinho para o mês de setembro. Aguardem que as novidades são incríveis”, disse Lucia Caus, diretora da Galpão Produções.

ATRAÇÕES

O evento de lançamento da TendaLab - realizado pela Galpão Produções e Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) - apresenta um recorte da proposta do evento: reunir no palco expoentes de diferentes gerações da música brasileira, além de fomentar a produção musical do Espírito Santo, e apresentar ao público do estado atrações que movimentam com criatividade a música produzida no Brasil.

Escritora, cantora, compositora e atriz, Letrux é um dos nomes de maior destaque no cenário da música independente contemporânea. Com dois álbuns lançados em seu projeto solo, o super premiado Em Noite de Climão, a artista traz para Vitória o espetáculo do seu mais recente trabalho, Aos Prantos. No palco, um show vibrante, repleto de humor, ousadia e muita música.

Big band sensação dos carnavais de Vitória, a Banda Malacaxeta é comandada pelo produtor Fepaschoal, e traz no repertório uma mistura malemolente que reúne clássicos tropicalistas, hits de inúmeros carnavais, um bocado de funk carioca e o pop contemporâneo para remexer os esqueletos e sacudir os quadris do público.

Já o Bloco Amigos da Onça é um coletivo carnavalesco que surgiu em 2016 como herdeiro e cumpridor da normativa carnavalesca: subversão, brincadeira e alegria. O DJ Set vai apresentar brasilidades sacolejantes, para levantar a poeira e dar a volta por cima. Nas pick ups os seletores residentes do bloco, Leo Vais e Miguel Filho.

INGRESSOS

Os ingressos para a TendaLab são limitados. A cada dia, de 21 a 24 de junho, um novo lote é liberado gratuitamente no site Sympla. Garantindo seu ingresso virtual, basta trocá-lo pelo ingresso físico, no dia posterior, no Centro Cultural Sesc Glória, das 15h às 20h, com a equipe de produção da Galpão Produções/ IBCA. Caso você não retire o ingresso físico no dia posterior à confirmação digital, o mesmo será invalidado e colocado novamente à disposição na nossa conta do Sympla.

SERVIÇO