Prefeitura de Vitória quer retomar o Vital. E em novo local

Foliões do bloco Pica-Pau brincando o último dia do Vital, em 2004, na Avenida Dante Michelini, em Camburi. Crédito: Ricardo Medeiros

Um dos carnavais fora de época mais animados e populares do país, o Vital pode ser retomado, ainda em 2022, 16 anos após a sua última realização na orla de Camburi. Segundo a Prefeitura de Vitória, a micareta pode ser realizada em setembro, no aniversário da cidade, mas em outro local: o Sambão do Povo . Estudos já estão sendo feitos pelos técnicos da PMV para a retomada da festa.

“A comunidade do entorno pode ficar tranquila. Se realmente viabilizarmos o Vital, ele não será mais realizado na orla de Camburi, como foi no passado”, esclarece o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), em conversa com a coluna.

Se não for em Camburi, qual o local da cidade que comportaria evento de tal magnitude? O prefeito diz que já tem um lugar favorito: o Sambão do Povo, onde é realizado o desfile das escolas de samba no carnaval convencional.

“Em razão do sucesso do carnaval no último fim de semana, com pouquíssimas ocorrências policiais, queremos consolidar o Sambão do Povo como local para realização desse tipo de evento”, diz Pazolini.

Mas para o Vital ser retomado, a prefeitura diz que antes vai consultar a população: “Antes de se concretizar, vamos realizar um amplo e profundo debate com a sociedade. Caso venha a acontecer, será mais um evento que poderá movimentar o turismo e a geração de emprego e renda da cidade de Vitória”, destaca o prefeito.

Se tudo correr como o esperado, a micareta será realizada em setembro deste ano, dentro das comemorações da cidade de Vitória. “Mas se não for possível realizar a festa em setembro agora, fica para 2023”, pondera o prefeito, que quando mais jovem gostava também de correr atrás dos trios elétricos em Camburi

Criado em 1994, de uma forma muito modesta, ano a ano o Vital tomava proporções ainda maiores de estrutura, público e presença de artistas – no trio e para curtir a festa. Para se ter uma ideia, na primeira edição havia 20 camarotes; na última, 500. De 60 mil foliões, chegou a 700 mil.

É carnaval que não acaba mais.