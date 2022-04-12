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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória quer retomar o Vital. E em novo local

Estudos já estão sendo feitos pelos técnicos da PMV. Festa poderia já ser realizada em setembro próximo, no aniversário da cidade

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 20:29

Públicado em 

12 abr 2022 às 20:29
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Data: 15/11/2004 - ES - Vitória - Foliões do bloco Pica Pau brincando o último dia do Vital, no corredor da folia, localizado na Avenida Dante Michelini, em Camburi.
Foliões do bloco Pica-Pau brincando o último dia do Vital, em 2004, na Avenida Dante Michelini, em Camburi. Crédito: Ricardo Medeiros
Um dos carnavais fora de época mais animados e populares do país, o Vital pode ser retomado, ainda em 2022, 16 anos após a sua última realização na orla de Camburi. Segundo a Prefeitura de Vitória, a micareta pode ser realizada em setembro, no aniversário da cidade, mas em outro local: o Sambão do Povo. Estudos já estão sendo feitos pelos técnicos da PMV para a retomada da festa.
“A comunidade do entorno pode ficar tranquila. Se realmente viabilizarmos o Vital, ele não será mais realizado na orla de Camburi, como foi no passado”, esclarece o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), em conversa com a coluna.
Se não for em Camburi, qual o local da cidade que comportaria evento de tal magnitude? O prefeito diz que já tem um lugar favorito: o Sambão do Povo, onde é realizado o desfile das escolas de samba no carnaval convencional.

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“Em razão do sucesso do carnaval no último fim de semana, com pouquíssimas ocorrências policiais, queremos consolidar o Sambão do Povo como local para realização desse tipo de evento”, diz Pazolini.
Mas para o Vital ser retomado, a prefeitura diz que antes vai consultar a população: “Antes de se concretizar, vamos realizar um amplo e profundo debate com a sociedade. Caso venha a acontecer, será mais um evento que poderá movimentar o turismo e a geração de emprego e renda da cidade de Vitória”, destaca o prefeito.

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Se tudo correr como o esperado, a micareta será realizada em setembro deste ano, dentro das comemorações da cidade de Vitória. “Mas se não for possível realizar a festa em setembro agora, fica para 2023”, pondera o prefeito, que quando mais jovem gostava também de correr atrás dos trios elétricos em Camburi.

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Criado em 1994, de uma forma muito modesta, ano a ano o Vital tomava proporções ainda maiores de estrutura, público e presença de artistas – no trio e para curtir a festa. Para se ter uma ideia, na primeira edição havia 20 camarotes; na última, 500. De 60 mil foliões, chegou a 700 mil.
É carnaval que não acaba mais.

Vital, o saudoso carnaval fora de época do ES

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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