Vereador de Vitória esnoba camarote, mas depois cai no samba no…camarote

Vereador em Vitória e delegado de polícia, Leandro Piquet (Republicanos) não resistiu aos encantos do carnaval e das mordomias dos camarotes do Sambão do Povo
. Até aí tudo bem, poucos mesmos resistem. Mas, curiosamente, a primeira reação do parlamentar foi em tom crítico aos espaços vips na avenida.
Curiosamente, o discurso do vereador entra em contradição com outras imagens. A primeira, postada por ele próprio em seu Instagram, mostra o vereador se divertindo em um dos camarotes mais badalados da avenida.
Mas não parou por aí. A outra imagem ainda é mais surpreendente, postada pelo prefeito de Vila Velha. Esta traz Arnaldinho Borgo
(Podemos) abraçando Leandro Piquet que, sorridente, está ao lado de Renato Casagrande
(PSB). O governador, é bom lembrar, é um dos alvos das críticas mais contundentes feitas pelo parlamentar da Capital durante o seu mandato. E para não esquecer: todos estão em um… camarote.
As imagens da folia de Piquet estão correndo em grupos nesta segunda-feira (11). Acompanhadas de comentários críticos à suposta incoerência do vereador de Vitória. Diante disso, a coluna quer saber: camarote é lugar apenas das estrelas, Exa.?
A coluna procurou a assessoria de Leandro Piquet, para que ele se manifeste sobre as postagens no Sambão. Eis a resposta: "Se não me fiz compreender, quis dizer que o meu lugar permanece onde sempre foi, curtindo o Carnaval na avenida".