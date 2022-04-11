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Leonel Ximenes

Vereador de Vitória esnoba camarote, mas depois cai no samba no…camarote

Parlamentar, em tom crítico, disse inicialmente que as estrelas buscam os espaços vips do Sambão e que ele estava no meio do povo. Mas, em seguida, o político "estrelou" também

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:07

Públicado em 

11 abr 2022 às 14:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Piquet desfilando na passarela do samba e depois aproveitando os camarotes, inclusive com o governador Casagrande e o prefeito Arnaldinho Borgo
Piquet desfilando na passarela do samba e depois aproveitando os camarotes, inclusive com o governador Casagrande e o prefeito Arnaldinho Borgo Crédito: Imagens das redes sociais
Vereador em Vitória e delegado de polícia, Leandro Piquet (Republicanos) não resistiu aos encantos do carnaval e das mordomias dos camarotes do Sambão do Povo. Até aí tudo bem, poucos mesmos resistem. Mas, curiosamente, a primeira reação do parlamentar foi em tom crítico aos espaços vips na avenida.
“Enquanto as estrelas buscam um camarote, nós estamos no meio de vocês! Curtindo o Carnaval de Verdade! (...)”, disse nas redes sociais o ex-líder do prefeito Lorenzo Pazolini na Câmara. Na imagem, Piquet está desfilando na Imperatriz do Forte, a segunda escola a se apresentar na noite de sábado (9) no Sambão.
Curiosamente, o discurso do vereador entra em contradição com outras imagens. A primeira, postada por ele próprio em seu Instagram, mostra o vereador se divertindo em um dos camarotes mais badalados da avenida.

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Mas não parou por aí. A outra imagem ainda é mais surpreendente, postada pelo prefeito de Vila Velha. Esta traz Arnaldinho Borgo (Podemos) abraçando Leandro Piquet que, sorridente, está ao lado de Renato Casagrande (PSB). O governador, é bom lembrar, é um dos alvos das críticas mais contundentes feitas pelo parlamentar da Capital durante o seu mandato. E para não esquecer: todos estão em um… camarote.

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As imagens da folia de Piquet estão correndo em grupos nesta segunda-feira (11). Acompanhadas de comentários críticos à suposta incoerência do vereador de Vitória. Diante disso, a coluna quer saber: camarote é lugar apenas das estrelas, Exa.?

A RESPOSTA DO VEREADOR

A coluna procurou a assessoria de Leandro Piquet, para que ele se manifeste sobre as postagens no Sambão. Eis a resposta: "Se não me fiz compreender, quis dizer que o meu lugar permanece onde sempre foi, curtindo o Carnaval na avenida".
Entenderam?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval Carnaval de Vitória Lorenzo Pazolini Renato Casagrande Sambão do Povo Arnaldinho Borgo Carnaval no ES Imperatriz do Forte
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