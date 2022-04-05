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Leonel Ximenes

MP investiga denúncia de “rachadinha” contra vereador de Vitória

Assessoria jurídica do parlamentar considerou que o ato do Ministério Público é "normal" e que todos os depoimentos são favoráveis a ele

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:34

Públicado em 

05 abr 2022 às 19:34
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O vereador é acusado de ficar com parte do salário de seus assessores
O vereador é acusado de ficar com parte do salário de seus assessores Crédito: Divulgação
Ministério Público Estadual abriu inquérito civil, no dia 1º de abril, para investigar o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos). O objeto da ação da 8ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória é a apuração de uma suposta prática de “rachadinha” no gabinete do parlamentar.
Segundo a denúncia, funcionários de Armandinho Fontoura “supostamente são obrigados a entregá-lo uma quantia em espécie de seus vencimentos, a qual varia entre R$ 1 ml e R$ 3 mil”, segundo o texto assinado pela promotora de Justiça Graziela Argenta Zaneti.

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Em setembro do ano passado, o MPES abriu um procedimento preparatório para verificar a denúncia, que agora se transformou em inquérito civil público. Várias testemunhas foram ouvidas desde então.
O vereador, por intermédio da sua assessoria jurídica, afirmou que o inquérito civil “é um ato normal do MP pelo prazo de quase um ano da investigação, em que todos os depoimentos são favoráveis ao parlamentar”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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