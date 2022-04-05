MP investiga denúncia de “rachadinha” contra vereador de Vitória

O Ministério Público Estadual
abriu inquérito civil, no dia 1º de abril, para investigar o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos). O objeto da ação da 8ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória
é a apuração de uma suposta prática de “rachadinha” no gabinete do parlamentar.
Segundo a denúncia, funcionários de Armandinho Fontoura “supostamente são obrigados a entregá-lo uma quantia em espécie de seus vencimentos, a qual varia entre R$ 1 ml e R$ 3 mil”, segundo o texto assinado pela promotora de Justiça Graziela Argenta Zaneti.
O vereador, por intermédio da sua assessoria jurídica, afirmou que o inquérito civil “é um ato normal do MP pelo prazo de quase um ano da investigação, em que todos os depoimentos são favoráveis ao parlamentar”.