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Leonel Ximenes

Vereador quer campanha contra esmolas a crianças em Vitória

Parlamentar argumenta que esse tipo de ajuda só estimula a prática de mendicância na Capital

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 18:57

Públicado em 

26 ago 2021 às 18:57
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Armandinho Fontoura citou campanhas semelhantes em cidades do Nordeste e do Centro-Oeste
Armandinho Fontoura citou campanhas semelhantes em cidades do Nordeste e do Centro-Oeste Crédito: CMV/Divulgação
O vereador Armandinho Fontoura (Podemos) sugeriu à Prefeitura de Vitória, por meio de uma indicação parlamentar, que faça uma campanha pública contra a prática de dar esmolas a crianças e adolescentes. O parlamentar, aliado do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), afirma que essa campanha ajudaria a combater a exploração da mão de obra infantojuvenil na Capital.
“Dar esmolas não só estimula a prática de mendicância como colabora com a permanência de crianças e adolescentes nas ruas”, argumenta.

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Para o vereador, a campanha teria frases que visam a conscientizar a população como "Não dê esmola, ajude uma instituição" e "Cada esmola é uma criança que você tira da escola", e seria realizada através de cartazes espalhados pela cidade e com um telefone à disposição para que sejam recebidas denúncias contra a esmolaria.
Além de não incentivar a mendicância, a ideia proposta é espalhar cartazes ou placas indicando onde se pode denunciar a exploração dessas crianças e onde doar recursos para abrigos que acolhem menores vulneráveis. Fontoura lembra que esse tipo de campanha já é feita em cidades do Nordeste e do Centro-Oeste, como Maceió (AL) e Dourados (MS).

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Outra ação proposta pelo vereador à PMV é a abordagem de crianças e adolescentes por equipes da prefeitura, a fim de que se verifique os motivos que os levaram às ruas. Fontoura sugere que esses menores sejam acompanhados e monitorados, para que seja realizado um trabalho de reestruturação familiar com eles.
“É por esta razão que se entende necessário uma intervenção do município, por meio de uma ação contínua e eficaz, a fim de que aqueles que se encontram expostos a essa situação possam ter o apoio necessário”, diz o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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