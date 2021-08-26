Vereador quer campanha contra esmolas a crianças em Vitória

Armandinho Fontoura citou campanhas semelhantes em cidades do Nordeste e do Centro-Oeste Crédito: CMV/Divulgação

O vereador Armandinho Fontoura (Podemos) sugeriu à Prefeitura de Vitória , por meio de uma indicação parlamentar, que faça uma campanha pública contra a prática de dar esmolas a crianças e adolescentes. O parlamentar, aliado do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), afirma que essa campanha ajudaria a combater a exploração da mão de obra infantojuvenil na Capital.

“Dar esmolas não só estimula a prática de mendicância como colabora com a permanência de crianças e adolescentes nas ruas”, argumenta.

Para o vereador, a campanha teria frases que visam a conscientizar a população como "Não dê esmola, ajude uma instituição" e "Cada esmola é uma criança que você tira da escola", e seria realizada através de cartazes espalhados pela cidade e com um telefone à disposição para que sejam recebidas denúncias contra a esmolaria.

Além de não incentivar a mendicância, a ideia proposta é espalhar cartazes ou placas indicando onde se pode denunciar a exploração dessas crianças e onde doar recursos para abrigos que acolhem menores vulneráveis. Fontoura lembra que esse tipo de campanha já é feita em cidades do Nordeste e do Centro-Oeste, como Maceió (AL) e Dourados (MS).

Outra ação proposta pelo vereador à PMV é a abordagem de crianças e adolescentes por equipes da prefeitura, a fim de que se verifique os motivos que os levaram às ruas. Fontoura sugere que esses menores sejam acompanhados e monitorados, para que seja realizado um trabalho de reestruturação familiar com eles.