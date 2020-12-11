Guarapari aciona MP após moradores de rua serem levados para a cidade

Moradores de rua são deixados em praça do bairro Muquiçaba, em Guarapari, por carro com identificação da Prefeitura de Piúma Crédito: Imagem enviada por internauta

Atualização A Prefeitura de Piúma encaminhou uma nota às 16 horas desta sexta-feira (11). O documento confirma a transferência dos moradores em situação de rua até Guarapari e explica os motivos do procedimento adotado. A reportagem foi atualizada.

De acordo com a secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania de Guarapari, Breila Mardegan da Silva, a ação não foi informada aos órgãos municipais de proteção às pessoas em situação de rua de Guarapari. Ao tomar conhecimento pelas redes sociais, uma equipe de abordagem social iniciou uma busca e localizou o grupo em uma rua na Praia do Morro.

Na manhã desta sexta-feira (11), os moradores de rua foram abordados pelos profissionais da Secretaria de Assistência. Três deles aceitaram ser conduzidos ao Centro Pop. No local, eles estão sendo entrevistados por assistentes sociais e psicólogos. Segundo Breila, o procedimento é necessário para descobrir a identidade e a cidade de origem ou localização de moradia dos envolvidos.

A condução foi feita sem o cumprimento de qualquer protocolo da política nacional de Assistência Social. Acionamos o Ministério Público e os órgãos fiscalizadores do Estado para que, no mínimo, eles emitam recomendações para que o município de Piúma exerça esse tipo de atitude com base no que preconiza a legislação, disse.

Segundo a secretária, antes de transferir os moradores em situação de rua, o Poder Executivo de Piúma deveria acionar os órgãos municipais de Guarapari para avaliarem os critérios e a forma de transferência, caso ela fosse definida. Guarapari conta com cerca de 90 pessoas em situação de rua.

Além do Centro Pop, onde o público tem acesso a serviços de higiene pessoal e o direito a três refeições por dia, o município realiza atendimento por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Às 16h desta sexta (11), após a publicação da reportagem, a prefeitura de Piúma encaminhou uma nota informando que o município não tem casa de acolhimento. No documento, a Secretaria de Assistência Social confirma que o grupo foi transportado até Guarapari. O município alega, no entanto, que os homens manifestaram o desejo de reintegração familiar no dia 2 deste mês. A cidade onde eles moravam não foi informada.

Na mesma nota, Piúma destaca que não disponibiliza passagens para outros estados, somente para regiões vizinhas. Como a medida não atenderia os moradores de rua em questão, eles teriam solicitado transporte até Vitória.