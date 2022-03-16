Poucas&Boas: Vereador bolsonarista no ES tem 10 processos na Comissão de Ética

O vereador Gilvan da Federal, do Patriota, que exerce seu primeiro mandato Crédito: Câmara de Vitória

Machismo, discurso de ódio, racismo religioso, apologia a torturador… A lista de processos na Comissão de Ética da Câmara de Vitória contra o vereador Gilvan da Federal (Patriota) não para de aumentar. Segundo levantamento obtido pela coluna, seis processos estão tramitando no colegiado, presidido pelo vereador Anderson Goggi (PTB), e outros quatro já foram encerrados e arquivados, no total de 10.

QUEM MOVE AS AÇÕES

As ações disciplinares foram ou estão sendo propostas por entidades, como o Sindicato dos Jornalistas do ES, Sindicato dos Servidores Municipais e União Nacional dos Conselhos Municipais de educação, partidos políticos, como o PSOL, cidadãos comuns e vereadores, incluindo Karla Coser (PT) e Camila Valadão (PSOL), as duas maiores adversárias do parlamentar de extrema direita.

ABAIXO-ASSINADO PEDE CASSAÇÃO

Fora do ambiente institucional, o vereador bolsonarista também está na mira dos muitos desafetos que vem cultivando. Um abaixo-assinado começou a circular na internet propondo a cassação do mandato do parlamentar, acusado de quebra de decoro no Legislativo da Capital.

SECRETÁRIO DE PESO

A postagem do secretário Nésio Fernandes Crédito: Reprodução do Facebook

Nas redes sociais, Nésio Fernandes publicou uma foto em cima de uma balança que registra robustos 98,4 kg. O combativo secretário estadual da Saúde admite na postagem: “‘Gzuis’ amado… vou ter que entrar no modo ‘Patins Quad’ e esteira… chegar a 80 kg é uma boa meta…” Ainda bem que tem cura pra isso, né, doutor?

MARINANDO

A petista Célia Tavares teve um excelente desempenho na eleição em Cariacica, foi ao segundo turno e se credenciou, naturalmente, para liderar a oposição ao prefeito Euclério Sampaio . Mas, cadê a Célia? Estranhamente, ela sumiu do cenário político, como observam integrantes do PT.

MARINANDO 2

Esses petistas comparam o comportamento de Célia ao da ex-senadora Marina Silva (Rede), que teve um excelente desempenho na eleição presidencial de 2010, ficou em terceiro lugar, com quase 20 milhões de votos (19,33% dos votos válidos), mas depois, inexplicavelmente, “mergulhou” e nunca mais nadou de braçada.

QUERENDO PROMOÇÃO

Nos corredores da Câmara de Vitória é dado como certo que pelo menos 10 dos 15 vereadores da Casa vão disputar a eleição de outubro próximo. O cargo mais visado é o de deputado estadual.

PH TEM PRESSA

ex-governador Paulo Hartung foi visto na tarde desta quarta (16) correndo para a sala de embarque do Aeroporto de Vitória. Será que é pressa para definir sua possível candidatura ao Senado?

VIANA ABRE O COFRE E AS RUAS

Com um investimento de mais de R$ 50 milhões em 2022, a Prefeitura de Viana está prometendo pavimentar todas as ruas do município. São 194 vias públicas, o equivalente a 30 quilômetros de extensão no total.

O TIME DE CASAGRANDE

Militantes que apoiam o governador Renato Casagrande (PSB) acabam de criar o perfil @TimeCasagrande no Twitter. Além de ressaltar os atos do governo do Estado, o perfil não economiza nas críticas aos adversários. O deputado federal Evair de Melo (PP), por exemplo, é acusado de espalhar um vídeo DESONESTO. Assim mesmo, tudo em letras maiúsculas. O parlamentar bolsonarista também é tachado de “mentiroso”.

CAPIXABA VIP

O empresário capixaba Nelson Saldanha, em parceira com uma empresa norte-americana, assumiu a operação de quatro salas vips de aeroportos brasileiros. Além de Vitória, estão na lista Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR) e Guarulhos (SP). No aeroporto paulista, são dois espaços, um no setor doméstico e outro internacional, que serão inaugurados em julho.

CAPIXABAS VIPS

No Aeroporto de Vitória, a sala vip, de 150m, funciona das 4h da madrugada até 20h. Além dos clientes vips de cartões, podem usar o espaço clientes avulsos (taxa de R$ 120) e associados do Clube A Gazeta, que têm desconto na tarifa.

O OLHAR DO PARAÍSO

Imagem da exposição exposição fotográfica “Retratos da Terra” Crédito: Frederico Pereira

A exposição fotográfica “Retratos da Terra” está em cartaz na sede do Parque Estadual de Itaúnas, no Norte do Estado, até o dia 15 de abril. A mostra, que é gratuita, apresenta o ponto de vista de 15 jovens moradores sobre sua comunidade e o universo dos alimentos, explorando os detalhes, texturas, locais de cultivo e o processo de produção de iguarias.

O LIVRO DOS VENCEDORES

Lucas Izoton e Evandro Milet lançaram o livro “Vencedores” (Editora Qualitymark), que aborda a vida de personalidades empreendedoras e inovadoras. A obra, que custa R$ 60, está à venda em livrarias e na Amazon.

VEM AÍ A SINALIZAÇÃO DO AQUAVIÁRIO

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura publicou edital para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, manutenção e conservação de sinalização náutica para delimitação de área de segurança à navegação nas proximidades das obras dos quatro novos pontos de embarque e desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Aquaviário da Baía de Vitória.

O QUE SERÁ SINALIZADO

Estarão no rol de equipamentos de sinalização boias, lanternas, tornéis giratórios, entre outros. O prazo para execução dos serviços será de nove meses, devendo a contratada efetuar a mobilização no prazo máximo de 15 dias a contar da data da assinatura da ordem de serviço.

MUITO PARA POUCO

Políticos capixabas que têm intenção de disputar eleições para a Assembleia e o Congresso estão com dificuldades de conseguir um partido para chamar de seu. E olha que o potencial de votação deles é alto.

O CONSUMIDOR TEM RAZÃO

Boate picante, destinada ao público adulto, na Grande Vitória, deu desconto de 50% no consumo do segundo produto escolhido pelo cliente. A promoção foi válida no Dia do Consumidor, celebrado nesta terça-feira (15).

DEPOIS DA PANDEMIA, A FESTA

Virou moda, nos cerimoniais, a realização das festas de aniversários de 16 ou 17 anos. O motivo: adiamento de eventos que aconteceriam justamente no auge da pandemia da Covid-19.

ALEMÃO EM SAMPA

O cantor Alemão do Forró foi gravar a voz do seu novo CD na cidade de São Paulo, onde estão os principais estúdios do país.

MISTÉRIO SELETIVO

Ainda há, em grupos de WhatsApp, quem pergunte quando os ônibus seletivos vão voltar. O silêncio impera em cada questionamento.

VIOLÊNCIA ALARMANTE

Em ofício enviado ao deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), a secretária Nacional da Família, ngela Gandra, considerou como “alarmantes” os dados da violência contra crianças e adolescentes no Espírito Santo. No ano passado, foram 101 menores assassinados.

O RECONHECIMENTO

No mesmo ofício, a secretária, que está vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, destacou os esforços da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa, que tem promovido debates sobre reforço dos conselhos tutelares e integração da segurança com a Polícia Federal, por exemplo.

QUE PAÍS É ESTE?

Abastecer o carro com tanque cheio se transformou em privilégio para poucos

QUE ESTADO É ESTE?

Perfil no Twitter voltou a vender drogas sintéticas por meio da rede social.

FIM DE FEIRA

Está mais barato comprar um pastel na feira do que um litro de gasolina.

TOMA QUE O FILHO É SEU

Escola Municipal, em Vitória, tem adotado o sistema de anunciar, em alto-falante, o nome do aluno, quando o responsável pela criança chega para buscá-la.

BAILE DIGITAL

Bailes do Mandela da Grande Vitória estão recebendo pelo Pix e por famoso aplicativo de pagamento on-line.

DE MULHER PARA MULHER

A presidente da Findes, Cris Samorini, vai participar do Women Entrepreneur Forum (WeForum), um dos maiores encontros globais de mulheres empreendedoras e líderes, que será realizado nesta quinta-feira (17), em São Paulo.

ALÔ, IMPERADOR BOLSONARUS!