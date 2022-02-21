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Leonel Ximenes

Vereador toma café da manhã ao lado de esgoto a céu aberto em Cariacica

Em vídeo, parlamentar protesta contra a falta de saneamento básico na região do bairro Porto Novo

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 14:17

Públicado em 

21 fev 2022 às 14:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O vereador Lei toma café ao lado do esgoto a céu aberto
O vereador Lei toma café da manhã ao lado do esgoto a céu aberto em Porto Novo Crédito: Reprodução de vídeo
Pão, manteiga, café e… esgoto. Essa combinação bizarra foi a forma escolhida pelo vereador Wesley Moreira Souza da Silva (DEM), mais conhecido como Lei, para protestar contra a falta de saneamento básico na Rua Américo Machado, no bairro Porto Novo, em Cariacica.
“Você tomaria café, próximo ao esgoto a céu aberto, com esse cheiro?", questiona no vídeo o vereador, sentado à mesa e passando manteiga no pão francês. Em seguida, ele aparece tomando uma caneca de café - ao lado do esgoto fétido.
O vereador, que faz parte da base de apoio do prefeito Euclério Sampaio (DEM) na Câmara, diz que protocolou uma denúncia na Cesan, mas, segundo ele, não obteve resposta. Depois, ele conta que procurou a Aegea Saneamento (Ambiental Cariacica), empresa que detém a concessão do saneamento básico na cidade por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP).

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O vereador relata que a empresa diz que não dá para tratar o esgoto porque não tem rede de esgoto. “Não tem rede de esgoto, mas cobra taxa de esgoto”, questiona o parlamentar, exibindo uma conta da Cesan.
Por fim, Lei pede à Prefeitura de Cariacica que encerre essa "parceria bilionária” com a empresa que detém a concessão de saneamento básico no município.
O vereador, que tem 26,7 mil seguidores no Instagram, diz que foi dele mesmo a ideia do vídeo. “Foi o vídeo que eu fiz que teve mais retorno. Pensamos em chamar a atenção para essa causa tão importante que é a falta de saneamento básico.”

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Atualização

21/02/2022 - 8:15
A pedido da coluna, a Cesan respondeu à reivindicação do vereador cariaciquense:  "A região que envolve o bairro de Porto Novo será contemplada com sistema de esgotamento sanitário em médio prazo, estão sendo levantados os requisitos técnicos de engenharia para implantar novas redes coletoras de esgoto. Nesta etapa, é feita a análise de viabilidade técnica, levantamento topográfico e análise do tratamento e destinação final do esgoto aos corpos hídricos. A Cesan solicitou à concessionária de PPP Cariacica Ambiental prioridade na conclusão desses estudos e na elaboração dos projetos em que são dimensionados o escopo das obras: diâmetros das redes coletoras, locais onde deverão ser construídas as estações de bombeamento de esgoto bruto e de tratamento onde o efluente deverá ser enviado para tratamento, dentre outros direcionamentos técnicos".

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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