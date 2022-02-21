Vereador toma café da manhã ao lado de esgoto a céu aberto em Cariacica

A pedido da coluna, a Cesan respondeu à reivindicação do vereador cariaciquense: "A região que envolve o bairro de Porto Novo será contemplada com sistema de esgotamento sanitário em médio prazo, estão sendo levantados os requisitos técnicos de engenharia para implantar novas redes coletoras de esgoto. Nesta etapa, é feita a análise de viabilidade técnica, levantamento topográfico e análise do tratamento e destinação final do esgoto aos corpos hídricos. A Cesan solicitou à concessionária de PPP Cariacica Ambiental prioridade na conclusão desses estudos e na elaboração dos projetos em que são dimensionados o escopo das obras: diâmetros das redes coletoras, locais onde deverão ser construídas as estações de bombeamento de esgoto bruto e de tratamento onde o efluente deverá ser enviado para tratamento, dentre outros direcionamentos técnicos".