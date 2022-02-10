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Leonel Ximenes

Filho de deputado faz 18 anos e no mesmo dia vira assessor especial em Cariacica

Procurado pela coluna, prefeito Euclério Sampaio diz agora que jovem, filho de Marcelo Santos, não aceitou o cargo e que vai nomear outra pessoa em seu lugar

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 16:57

Públicado em 

10 fev 2022 às 16:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marcelo Santos e Euclério no dia 15 de novembro
Marcelo Santos e Euclério no segundo turno da eleição municipal em Cariacica Crédito: A Gazeta
Foi um presentão de aniversário. No dia em que completou 18 anos de idade (26 de janeiro), Guilherme Pereira Coutinho Santos, filho do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), foi nomeado assessor especial de gabinete pelo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), aliado político e amigo do parlamentar.
No cargo de assessoria direta do prefeito, o jovem Guilherme iria receber em torno de R$ 4.270,46 de salário mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Nada mal para quem acaba de fazer 18 anos, certo?
A portaria com a nomeação de Guilherme Santos foi assinada no dia 25 de janeiro, mas foi publicada no dia 26 no Diário Oficial de Cariacica. A data coincidiu com o aniversário do filho do deputado Marcelo Santos, que comemorou o evento festivo nas redes sociais.
A coluna procurou Euclério Sampaio para esclarecer a nomeação do filho do deputado. O prefeito alega que o nomeou pela participação dele na campanha eleitoral de 2020, pelo conhecimento que Guilherme tem da cidade e pelo trabalho que faz com os jovens.
A portaria com a nomeação do filho de Marcelo Santos, assinada no dia 25 de janeiro e publicada no Diário Oficial no dia 26, quando Guilherme Santos fez 18 anos
A portaria com a nomeação do filho de Marcelo Santos, assinada no dia 25 de janeiro e publicada no Diário Oficial no dia 26, quando Guilherme Santos fez 18 anos Crédito: Diário Oficial de Cariacica
“Assim como ele já vinha fazendo desde a campanha de 2020, Guilherme seria o responsável por ajudar na produção de conteúdo para a juventude, iria ser um canal de comunicação do prefeito com os jovens cariaciquenses”, diz.
O verbo "seria'' foi usado pelo prefeito de Cariacica porque, segundo ele, o próprio jovem o procurou, agradeceu a nomeação, mas resolveu não tomar posse. “A nomeação vai se tornar sem efeito nos próximos dias pois estarei nomeando outra pessoa, já que ele declinou do convite que lhe fiz”, adiantou Euclério. Veja abaixo a entrevista com o prefeito de Cariacica:

Por que o sr. nomeou Guilherme Pereira Coutinho Santos para ser seu assessor especial?

Tenho uma relação muito próxima com o Marcelo [Santos], que vai muito além da política. Estou sempre em contato com ele, sua esposa e seu filho, conversando diariamente sobre diversos assuntos e conheço Guilherme desde que nasceu. Isso se tornou ainda mais próximo no período eleitoral quando, ele ainda menor de idade, mas já em idade para tirar seu Título de Eleitor, disse que o faria, por vontade própria, somente para votar em mim. E ele não foi sozinho. Convenceu todo o seu círculo de amizades a fazer o mesmo e também a me darem o voto, mesmo sem terem essa obrigatoriedade do voto antes dos 18 anos. Além disso, me ajudou muito na comunicação com a juventude, tanto durante a campanha, como depois que assumi a gestão, tudo de forma voluntária, por acreditar no nosso projeto, por termos essa relação e por ele ter essa vontade de fazer e sem aparecer, sempre atuando nos bastidores. Ainda no processo eleitoral, brincava com ele que ele iria trabalhar comigo na prefeitura mas, infelizmente, ele declinou e, em um gesto bem maduro, veio pessoalmente comunicar de sua decisão de se dedicar integralmente aos estudos que está iniciando na faculdade de Direito. Prontamente entendi o lado dele, incentivei e pedi para que continuasse me ajudando a conversar com esse nicho da sociedade de Cariacica.

Quais virtudes e/ou formação acadêmica e profissional ele tem para exercer essa função?

Guilherme é acadêmico de Direito e tem uma relação muito boa com a juventude de Cariacica, além de acompanhar a luta do seu pai, Marcelo Santos, por melhorias do nosso município. Então ele conhece a cidade, conhece as deficiências e consegue dialogar com os jovens, falando a linguagem que eles querem ouvir.

Quais as atribuições o sr. deu a ele neste cargo?

Assim como ele já vinha fazendo desde a campanha de 2020, Guilherme seria o responsável por ajudar na produção de conteúdo para a juventude, iria ser um canal de comunicação do prefeito com os jovens cariaciquenses, para que possamos fazer um trabalho na prefeitura que atenda aos anseios de toda a população, independentemente da idade, raça ou credo.

Qual o salário e demais vantagens que Guilherme Santos receberá pelo cargo que exerce?

O Guilherme, apesar de ter sido publicada a sua nomeação, não está atuando na administração municipal, visto que não tomou posse. Ele fez questão de vir até mim, conversou comigo, agradeceu a oportunidade, mas resolveu não tomar posse e se dedicar à sua formação acadêmica, construindo sua própria vida. Inclusive, a nomeação vai se tornar sem efeito nos próximos dias pois estarei nomeando outra pessoa, já que ele declinou do convite que lhe fiz. No serviço público, quando há o ato de nomeação, o servidor tem até 30 dias para tomar posse e, quando não ocorre, automaticamente se torna sem efeito. De igual forma, quando um novo nome é publicado para tal cargo, a mesma portaria que nomeia, já torna sem efeito o decreto anterior.

O sr. sabia que ele é filho do deputado Marcelo Santos e que acabou de fazer 18 anos?

Sem dúvida. Até pela relação que tenho com Marcelo e sua família.

Quem pediu ao sr. para nomeá-lo para o cargo?

Ninguém. Marcelo nunca me procurou para nomear quem quer que seja. Eu que ofereci a vaga ao Guilherme por ser grato ao tanto que ele me ajudou no processo eleitoral e por enxergar qualidades e potencialidades nele.

O sr. chegou a pensar que, eticamente, essa nomeação poderia ser questionada pela população?

De forma alguma. E por que seria? O eu tinha um cargo à disposição para colocar uma pessoa de minha extrema confiança. Precisava de alguém para me ajudar nessa relação com a juventude de Cariacica. Pensei, de pronto, no Guilherme, com quem tenho relação de confiança, nele e em sua família. Ele me ajudou muito no processo eleitoral, tirou o título para votar em mim e fez a turma dele toda fazer o mesmo. Sou muito grato a ele e ao Marcelo que me ajudaram muito.

O sr. considera o deputado Marcelo Santos seu aliado político ou amigo?

As duas coisas. Que ele é meu aliado político, isso ninguém tem dúvida, mas, antes disso, é meu amigo. Para se ter uma ideia, minha mãe sempre votou nele. Só não votou nele quando eu disputava o mesmo cargo que ele. Tenho relação próxima com a família do Marcelo e ele com a minha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Euclério Sampaio Marcelo Santos Prefeitura de Cariacica
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