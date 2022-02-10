Filho de deputado faz 18 anos e no mesmo dia vira assessor especial em Cariacica

Tenho uma relação muito próxima com o Marcelo [Santos], que vai muito além da política. Estou sempre em contato com ele, sua esposa e seu filho, conversando diariamente sobre diversos assuntos e conheço Guilherme desde que nasceu. Isso se tornou ainda mais próximo no período eleitoral quando, ele ainda menor de idade, mas já em idade para tirar seu Título de Eleitor, disse que o faria, por vontade própria, somente para votar em mim. E ele não foi sozinho. Convenceu todo o seu círculo de amizades a fazer o mesmo e também a me darem o voto, mesmo sem terem essa obrigatoriedade do voto antes dos 18 anos. Além disso, me ajudou muito na comunicação com a juventude, tanto durante a campanha, como depois que assumi a gestão, tudo de forma voluntária, por acreditar no nosso projeto, por termos essa relação e por ele ter essa vontade de fazer e sem aparecer, sempre atuando nos bastidores. Ainda no processo eleitoral, brincava com ele que ele iria trabalhar comigo na prefeitura mas, infelizmente, ele declinou e, em um gesto bem maduro, veio pessoalmente comunicar de sua decisão de se dedicar integralmente aos estudos que está iniciando na faculdade de Direito. Prontamente entendi o lado dele, incentivei e pedi para que continuasse me ajudando a conversar com esse nicho da sociedade de Cariacica.