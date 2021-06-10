Cariacica vai ter praia artificial com quiosques, calçadão e academia

Vai dar praia em Cariacica
. Sim, um velho sonho dos moradores da terceira maior cidade do Espírito Santo deverá se tornar realidade brevemente. É que a prefeitura vai lançar no próximo dia 24, data de aniversário do município, o edital para contratar a empresa que vai fazer a praia artificial de Porto de Santana, a primeira de Cariacica.
A coluna teve acesso aos detalhes do projeto, que está em fase final de conclusão e será divulgado daqui a menos de duas semanas. A obra, uma parceria da prefeitura com o governo do Estado
, está orçada em R$ 40 milhões e deve levar até dois anos para ser concluída, a partir do início das intervenções.
A praia de Porto de Santana terá 1.100m de areia (de comprimento) com 12m (maré vazia) e 8m (maré cheia) de largura. O espaço de lazer terá também quatro quiosques, calçadão, quatro píeres, uma academia popular, um playground, estacionamento, uma rampa de descida de embarcações e paisagismo.
Curiosamente, o projeto da praia artificial de Cariacica não estava no programa de governo do prefeito Euclério Sampaio
(DEM), mas ele resolveu lançá-lo agora após ouvir reivindicações da comunidade, que se ressente de uma grande área de lazer pública no município de cerca de 384 mil habitantes (estimativa do IBGE
).