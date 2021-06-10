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Leonel Ximenes

Cariacica vai ter praia artificial com quiosques, calçadão e academia

Veja aqui detalhes do projeto que será lançado no próximo dia 24, data de aniversário da cidade

Públicado em 

10 jun 2021 às 18:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção de como ficará a Praia de Porto de Santana, a primeira de Cariacica
Projeção de como ficará a Praia de Porto de Santana, a primeira de Cariacica Crédito: Divulgação
Vai dar praia em Cariacica. Sim, um velho sonho dos moradores da terceira maior cidade do Espírito Santo deverá se tornar realidade brevemente. É que a prefeitura vai lançar no próximo dia 24, data de aniversário do município, o edital para contratar a empresa que vai fazer a praia artificial de Porto de Santana, a primeira de Cariacica.
A coluna teve acesso aos detalhes do projeto, que está em fase final de conclusão e será divulgado daqui a menos de duas semanas. A obra, uma parceria da prefeitura com o governo do Estado, está orçada em R$ 40 milhões e deve levar até dois anos para ser concluída, a partir do início das intervenções.

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A praia de Porto de Santana terá 1.100m de areia (de comprimento) com 12m (maré vazia) e 8m (maré cheia) de largura. O espaço de lazer terá também quatro quiosques, calçadão, quatro píeres, uma academia popular, um playground, estacionamento, uma rampa de descida de embarcações e paisagismo.
Curiosamente, o projeto da praia artificial de Cariacica não estava no programa de governo do prefeito Euclério Sampaio (DEM), mas ele resolveu lançá-lo agora após ouvir reivindicações da comunidade, que se ressente de uma grande área de lazer pública no município de cerca de 384 mil habitantes (estimativa do IBGE).

A Praia de Porto de Santana

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica
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