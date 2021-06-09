E a loja da Havan em Cariacica? Ninguém sabe, ninguém viu

Pois é, em 2020 chegou-se a falar que a Havan poderia ser instalada no gigantesco terreno onde funcionou por décadas a garagem da Viação Itapemirim. A coluna apurou, no entanto, que o terreno, que está passando por obras de terraplanagem, foi arrematado por um grupo empresarial que pretende construir no local prédios comerciais e destinar duas grandes áreas para um hipermercado e outro empreendimento de grande porte que ainda não foi definido.