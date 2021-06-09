E a loja da Havan em Cariacica? Ninguém sabe, ninguém viu

No final de outubro, a pouco mais de dois meses do final dos seu oito anos de mandato, o então prefeito Juninho esteve com o empresário Luciano Hang, em Santa Catarina
, e ambos anunciaram, em tom festivo: Cariacica terá uma megaloja da Havan, aquela que tem a réplica da Estátua da Liberdade em sua frente, numa estética de gosto duvidoso. Sim, mas vai ter Havan em Cariacica? Por enquanto, não há nada que indique isso.
A coluna procurou informações sobre o empreendimento que poderia gerar de 150 a 200 empregos diretos, como anunciado no ano passado. A assessoria da própria Havan admite que “não tem detalhes” sobre essa loja. O grupo tem apenas uma unidade no Espírito Santo, localizada em Linhares
.
O prefeito Euclério Sampaio
(DEM) também foi indagado pela coluna se recebeu contato de Luciano Hang ou de algum outro emissário da Havan. “Estou sendo demandado por diversas empresas que estão vindo para o município, exceto a Havan, talvez até porque o terreno da antiga Itapemirim está em obras”, responde o prefeito.
Pois é, em 2020 chegou-se a falar que a Havan poderia ser instalada no gigantesco terreno onde funcionou por décadas a garagem da Viação Itapemirim. A coluna apurou, no entanto, que o terreno, que está passando por obras de terraplanagem, foi arrematado por um grupo empresarial que pretende construir no local prédios comerciais e destinar duas grandes áreas para um hipermercado e outro empreendimento de grande porte que ainda não foi definido.
A coluna apurou que a Havan não deu entrada na Prefeitura de Cariacica
com projeto de loja ou pedido de instalação na cidade. Portanto, agora é esperar que Luciano Hang, o empresário bolsonarista conhecido como “Veio da Havan”, se lembre novamente da querida e simpática cidade capixaba. E nem precisa ter estátua, tá bom?