Dono da Havan elogia o ES e dá mau exemplo ao não usar máscara

Publicação do empresário Luciano Hang, em rede social, elogia o ES Crédito: Reprodução Instagram/Luciano Hang

Em um deles, ele faz um vídeo, filmado de dentro de um veículo, passando pela avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na altura da Receita Federal, na Capital. Na postagem, ele colocou a seguinte mensagem: “Você conhece o Espírito Santo? Estou impressionado com tanta beleza e com o carinho das pessoas! Obrigado!”, escreveu.

Além desse post, existem outros que mostram a vista aérea do litoral capixaba e da Terceira Ponte.

Publicação do empresário Luciano Hang mostra o litoral capixaba Crédito: Reprodução Instagram/Luciano Hang

CRÍTICA AO PODER PÚBLICO

A passagem do empresário pelo Estado não rendeu apenas elogios. Em uma publicação, Luciano Hang critica a instalação de uma placa de trânsito (de fiscalização eletrônica) no meio da calçada. “Olha só que loucura, né?! No meio de uma calçada uma placa do poder público. Olha aí! É um absurdo!”, esbravejou simulando bater a cabeça ao passar pela sinalização.

O empresário Luciano Hang criticou a existência de uma placa no meio da calçada, atrapalhando a passagem de pedestres Crédito: Reprodução Instagram/Luciano Hang

MAU EXEMPLO