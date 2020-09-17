Dono da Havan elogia o ES e dá mau exemplo ao não usar máscara

Durante sua visita, com o objetivo de prospectar negócios no Espírito Santo, o empresário Luciano Hang aproveitou para elogiar e fazer propaganda das belezas do Estado. Em seu perfil no Instagram, onde tem mais de 3,2 milhões de seguidores, ele publicou alguns stories mostrando cidades da Grande Vitória.
Em um deles, ele faz um vídeo, filmado de dentro de um veículo, passando pela avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na altura da Receita Federal, na Capital. Na postagem, ele colocou a seguinte mensagem: “Você conhece o Espírito Santo? Estou impressionado com tanta beleza e com o carinho das pessoas! Obrigado!”, escreveu.
Além desse post, existem outros que mostram a vista aérea do litoral capixaba e da Terceira Ponte.
CRÍTICA AO PODER PÚBLICO
A passagem do empresário pelo Estado não rendeu apenas elogios. Em uma publicação, Luciano Hang critica a instalação de uma placa de trânsito (de fiscalização eletrônica) no meio da calçada. “Olha só que loucura, né?! No meio de uma calçada uma placa do poder público. Olha aí! É um absurdo!”, esbravejou simulando bater a cabeça ao passar pela sinalização.
MAU EXEMPLO
Mas não é só o poder público que andou derrapando por aqui. O próprio empresário deu o mau exemplo, como é possível ver na imagem acima. Em todas as suas postagens do Instagram, ele não aparece usando máscara em nenhum momento. Além de ignorar a proteção contra o novo coronavírus, ele aparece abraçando e muito próximo a diversas pessoas que o cumprimentaram na rua. Tá aí outro absurdo!