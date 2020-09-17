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Investimento

Grande Vitória no radar de Luciano Hang para receber megaloja

Segundo o prefeito Juninho, Cariacica já é um dos municípios escolhidos para receber a unidade da Havan, que irá abrir 250 vagas de emprego

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 18:12

Públicado em 

17 set 2020 às 18:12
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade da Havan em Linhares
Unidade da Havan em Linhares Crédito: Havan/Divulgação
O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, visitou nesta quinta-feira (17) o Espírito Santo interessado em investir em unidades na Grande Vitória. Ele esteve em alguns municípios como Vitória, Vila Velha e Cariacica para avaliar terrenos que comportem uma megaloja.
Uma das cidades que deverá receber o empreendimento é Cariacica. De acordo com o prefeito Juninho (PPS), o anúncio sobre a instalação da filial vai acontecer nas próximas semanas. Ele adiantou ainda que a previsão é que as obras comecem até dezembro e que sejam criados 250 empregos na operação.
“Ele esteve aqui em Cariacica. Apesar de termos nos desencontrado, ele me ligou e garantiu que vai abrir a loja no município. Estamos em contato há cerca de dois anos e agora a coisa vai se concretizar”, comemorou o prefeito ao comentar que vai dar agilidade aos processos para que o negócio se viabilize o quanto antes.
O local exato onde a megaloja será instalada não foi revelado, mas de acordo com Juninho, Hang visitou áreas às margens da BR 262, entre a Segunda Ponte e a Ceasa. Uma delas, conforme apurou a reportagem foi o terreno que pertencia à Viação Itapemirim.
Procurada, a Havan informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Cariacica de fato está no radar da companhia para receber uma loja, porém, observou que a rede ainda não adquiriu o terreno no município.

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A visita de Hang ao Espírito Santo foi compartilhada pelo empresário em suas redes sociais. Em uma de suas postagens no stories do Instagram, ele diz que Vila Velha é uma forte candidata para o negócio:
"Estou em Vila Velha, no Espírito Santo. Quem sabe vai ter uma estátua da liberdade [símbolo da loja] aqui, e uma loja linda e maravilhosa que vai surpreender e encantar você. Logo logo, vamos ganhar o seu coração"
Luciano Hang - Empresário e dono da rede de lojas Havan
Em uma outra publicação, o empresário diz que está em visita ao Espírito Santo para dar a largada ao projeto de expansão da empresa pelo Brasil.  E lembra que atualmente a rede tem uma unidade no município de Linhares.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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