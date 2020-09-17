Grande Vitória no radar de Luciano Hang para receber megaloja

Unidade da Havan em Linhares Crédito: Havan/Divulgação

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, visitou nesta quinta-feira (17) o Espírito Santo interessado em investir em unidades na Grande Vitória. Ele esteve em alguns municípios como Vitória, Vila Velha e Cariacica para avaliar terrenos que comportem uma megaloja.

Uma das cidades que deverá receber o empreendimento é Cariacica . De acordo com o prefeito Juninho (PPS), o anúncio sobre a instalação da filial vai acontecer nas próximas semanas. Ele adiantou ainda que a previsão é que as obras comecem até dezembro e que sejam criados 250 empregos na operação.

“Ele esteve aqui em Cariacica. Apesar de termos nos desencontrado, ele me ligou e garantiu que vai abrir a loja no município. Estamos em contato há cerca de dois anos e agora a coisa vai se concretizar”, comemorou o prefeito ao comentar que vai dar agilidade aos processos para que o negócio se viabilize o quanto antes.

O local exato onde a megaloja será instalada não foi revelado, mas de acordo com Juninho, Hang visitou áreas às margens da BR 262, entre a Segunda Ponte e a Ceasa. Uma delas, conforme apurou a reportagem foi o terreno que pertencia à Viação Itapemirim.

Procurada, a Havan informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que Cariacica de fato está no radar da companhia para receber uma loja, porém, observou que a rede ainda não adquiriu o terreno no município.

A visita de Hang ao Espírito Santo foi compartilhada pelo empresário em suas redes sociais. Em uma de suas postagens no stories do Instagram, ele diz que Vila Velha é uma forte candidata para o negócio:

"Estou em Vila Velha, no Espírito Santo. Quem sabe vai ter uma estátua da liberdade [símbolo da loja] aqui, e uma loja linda e maravilhosa que vai surpreender e encantar você. Logo logo, vamos ganhar o seu coração" Luciano Hang - Empresário e dono da rede de lojas Havan