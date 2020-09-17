Venda de imóveis cresce em Vitória até em bairros com m² acima de R$ 15 mil

É um diagnóstico complexo. O mercado imobiliário está inserido em um ambiente afetado por uma série de fatores, que vão desde taxa de juros, condições de financiamento, emprego, renda, atividade econômica. Ainda temos uma situação de desemprego e uma redução de massa salarial significativa, mas observamos uma melhoria nas condições de financiamento. Como tivemos uma retração das vendas no período de pandemia, parte do resultado de agora pode vir dessa demanda reprimida. Mas também temos que considerar a evolução do mercado, e acredito que a gente está num viés de retomada. Os estudos apontam a retomada de crescimento econômico a partir deste trimestre, e isso deve reduzir os níveis de desemprego. E com os juros no patamar que estão, acho que temos combustível suficiente até que o mercado retome efetivamente as vendas.