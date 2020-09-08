Cartórios do ES registram crescimento de 30% na compra e venda de imóveis

Mercado imobiliário - Vista aérea de prédios de Vitória Crédito: Luciney Araújo

Após meses de queda vertiginosa, que no mês de abril atingiu o seu menor nível em décadas, a atividade econômica no Brasil começa a dar sinais de recuperação. É o que mostram os números das transações imobiliárias realizadas pelos Cartórios de Notas do Espírito Santo em julho de 2020. Os atos relativos à compra e venda de imóveis aumentaram 30% desde maio - quando ocorreu a regulamentação dos atos notariais online. "A inauguração desta modalidade de atendimento já havia mostrado seus primeiros efeitos ainda em junho, primeiro mês de funcionamento efetivo da norma, com a ocorrência do primeiro crescimento desde o início da pandemia no País", explica o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory.

PARABÉNS, VITÓRIA!

Fernando Campos e Pedro Kutcht Bonacossa: dupla querida no comando do Oriundi, tradicional restaurante de Vitória, a aniversariante do dia Crédito: Monica Zorzanelli

NOVO EMPREENDIMENTO

Engenheira Flavia Gimenes Crédito: Divulgação

No aniversário de Vitória, a engenheira Flavia Gimenes anuncia um presente à Capital. Ela e o irmão Rodrigo Gimenes lançam o AM100, um prédio completo na quadra do mar em Jardim Camburi com 46 apartamentos de dois e três quartos. O empreendimento da CG Engenharia contempla as tendências pós pandemia do home office, com espaço para cooworking, petcare e apartamentos Garden.O lançamento está marcado para terça-feira, dia 8, e o retorno de investimentos, principalmente na construção civil, é uma excelente notícia para a cidade!

FINDES APOIA A CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS CAPIXABAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Os produtos capixabas têm lugar de destaque no cenário nacional. Pensando em valorizar ainda mais esses produtos fabricados no Estado do Espírito Santo, a Findes, por meio da Câmara Setorial da Construção Civil em parceria com a Associação dos Comerciantes de Material de Construção ES (Acomac), da Federação do Comércio (Fecomércio) e com apoio do Sebrae, lançam a “Campanha de Valorização do Produto Capixaba Materiais da Construção”.

A campanha tem o intuito de destacar a importância de se valorizar os produtos fabricados nas indústrias capixabas. Serão dez lojas especializadas em materiais de construção que irão promover ações que possam mostrar ao consumidor como a indústria de construção civil vem se desenvolvendo. O projeto dará início na Região Metropolitana de Vitória, podendo ser estendido para todo o Espírito Santo. Durante a campanha, os lojistas irão promover promoções especiais em produtos exclusivamente capixaba.

“Comprar materiais de construção produzidos localmente é uma prova de amor às nossas indústrias e aos seus profissionais que trabalham muito para oferecer produtos de qualidade para o dia a dia das pessoas, proporcionando comodidade e conforto”, disse Ernesto Bassini, executivo da Câmara Setorial das Indústrias da Construção Civil.

ALERTA PARA OS PAIS

A radio-oncologista Anne Karina Kiister Leon, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV) Crédito: Divulgação

No Setembro Dourado, mês dedicado à conscientização do câncer infantojuvenil, a radio-oncologista Anne Karina Kiister Leon, do Instituto de Radioterapia Vitória (IRV), alerta que os sintomas dos tumores em crianças e adolescentes se assemelham aos de várias doenças da infância.

“Os pais devem estar atentos e em caso de qualquer anormalidade, como palidez, cansaço, apatia e caroços, devem levar seus filhos ao pediatra para avaliação. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores as chances de sucesso no tratamento”, afirma a especialista.