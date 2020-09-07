Professor e médica do ES participam de livro sobre pandemias no mundo

Sebastião Pimentel Franco, professor da Ufes Crédito: Arquivo pessoal

Maria Cristina Alochio Paiva, foram convidados para escrever sobre a gripe espanhola no Espírito Santo no recém-lançado livro "América Latina em tempos de pandemia - crises, mortes, descasos e solidão". A obra, organizada pelos professores Alexis T. Dantas e Maria Tereza Toribio Brittes Lemos , é o resultado dos estudos de pesquisadores latino-americanos sobre as catástrofes sanitárias, econômicas e sociais, causadas pelas pandemias. O professor de História da Ufes, Sebastião Pimentel Franco , e a médica e doutoranda em História na Ufes,foram convidados para escrever sobre a gripe espanhola no Espírito Santo no recém-lançado livro "América Latina em tempos de pandemia - crises, mortes, descasos e solidão". A obra, organizada pelos professores, é o resultado dos estudos de pesquisadores latino-americanos sobre as catástrofes sanitárias, econômicas e sociais, causadas pelas pandemias.

ANIVERSÁRIO

Fernando Altafim , Claudia Louzada, o aniversariante José Luiz Altafim, Rogéria Machado e Dudu Corona: jantar intimista para celebrar idade nova em casa. Crédito: Thuanny Louzada

VAN GOGH EM MUSEU

reproduções do artista Vincent Van Gogh Crédito: Divulgação

Por enxergar a arte como uma aliada na expressão de emoções, alívio de angústias e interpretação de realidades, as atividades relacionadas a essa área no Centro Educacional Leonardo Da Vinci não foram interrompidas durante os estudos remotos. Após abordar no primeiro semestre em versão virtual o artista japonês Katsushika Hokusai no Museu da Escola, agora o espaço recebe reproduções de Vincent Van Gogh, considerado o pintor cronista de paisagens e pinceladas exuberantes. O Museu, que conta, inclusive, com a montagem do famoso Quarto de Arles, será usado em diferentes disciplinas e segmentos, virtual e presencialmente, se permitido. Para a curadora Luciana Biasutti, a intenção de trabalhar em sequência estes dois ícones é mostrar a influência que a rica arte oriental exerceu sobre pintores como o homenageado da vez.

OBESIDADE X OBESIDADE

A obesidade e o sobrepeso geram prejuízos para a saúde, em vários aspectos. Um deles, que nem sempre é comentado, pode estar ligado a questões de circulação sanguínea, como o surgimento de varizes. Algumas pessoas relacionam este problema somente a fatores estéticos. Mas, se elas não tratadas, também podem gerar diversas complicações, como: dermatite, flebite e trombose, hemorragias e úlceras.

A cirurgiã vascular e angiologista, Moriane Lorenzoni, explica que o aumento da gordura abdominal intensifica a pressão nesta região do corpo e, consequentemente, dificulta a drenagem de sangue dos membros inferiores. “O excesso de peso faz com que as válvulas, presentes nas veias, recebam maior carga, podendo vir a não funcionar como deveriam e dificultando, assim, o retorno venoso. Por isso, as veias se dilatam, ficam aparentes e sobrecarregam a circulação”, explica.

PARABÉNS, VITÓRIA!

Ivan Bridi Gimenes Rodrigues, que comanda uma charmosa casa de parrilla, na Aleixo Netto, Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

CRIAÇÕES DA TECNOLOGIA

Um dos grandes atrativos do porcelanato é ganhar infinitas formas, cores e desenhos em suas superfícies graças à tecnologia de impressão digital. Um lançamento que acaba de chegar ao mercado, da Eliane, apresenta uma reinterpretação de uma das pedras mais raras que existem, fruto da mescla entre ônix preto e ônix branco, com o benefício de preservar as jazidas naturais, evitando a extração mineral. De acordo com Carlos Marianelli, diretor da Compose, os porcelanatos não param de evoluir. “A tecnologia permite recriar, com alto grau de precisão, as pedras naturais mais belas e raras, substituindo e preservando as pedras naturais pela alta durabilidade do revestimento cerâmico sem perder em nada no efeito estético que tanto agrada os olhos”, destaca.

PARABÉNS, VITÓRIA 2!