Catedral de Vitória comemora 100 anos com live em A Gazeta

Há exatos cem anos a Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída. Por isso, as comemorações à padroeira da capital capixaba, Nossa Senhora da Vitória, foram especiais neste ano. A programação que começou no dia 1º de setembro incluiu devocionais, missas e lives musicais no segundo monumento religioso mais visitado do Espírito Santo.
Entre as atrações de destaque foi o show “Além do Altar”, realizado na segunda (7). A live contou com os padres Anderson Gomes, Renato Criste, entre outros. O repertório teve as tradicionais canções católicas e músicas populares. Outro momento especial das celebrações foi a Missa Solene de encerramento, que aconteceu um dia depois, na terça (8).
Tanto a cerimônia quanto o show foram transmitidos pelo site A Gazeta. As demais atrações foram exibidas pelas redes sociais da Catedral Metropolitana.