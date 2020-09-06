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Renata Rasseli

Catedral de Vitória comemora 100 anos com live em A Gazeta

O show “Além do Altar” realizado na segunda (7) e uma missa solene na terça (8) foram transmitidos pelo site A Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

06 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Catedral Metropolitana de Vitória
Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Divulgação
Há exatos cem anos a Catedral Metropolitana de Vitória começou a ser construída. Por isso, as comemorações à padroeira da capital capixaba, Nossa Senhora da Vitória, foram especiais neste ano. A programação que começou no dia 1º de setembro incluiu devocionais, missas e lives musicais no segundo monumento religioso mais visitado do Espírito Santo.
Entre as atrações de destaque foi o show “Além do Altar”, realizado na segunda (7). A live contou com os padres Anderson Gomes, Renato Criste, entre outros. O repertório teve as tradicionais canções católicas e músicas populares. Outro momento especial das celebrações foi a Missa Solene de encerramento, que aconteceu um dia depois, na terça (8).
Tanto a cerimônia quanto o show foram transmitidos pelo site A Gazeta. As demais atrações foram exibidas pelas redes sociais da Catedral Metropolitana.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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