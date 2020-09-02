Aniversário de Vitória: missa da padroeira teve transmissão ao vivo

Toda a devoção dos fiéis a Nossa Senhora da Vitória foi demonstrada em missa solene na data em que se comemora o 469º aniversário da Capital e se prestam homenagens à padroeira da cidade, no dia 8 de setembro. A celebração foi presidida pelo Padre Renato Criste, com transmissão ao vivo nesta página (veja vídeo acima). O evento marcou o encerramento do Oitavário em tributo à santa e aos 100 anos do início das obras da Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro, palco da programação.

A palavra do sacerdote enfatizou a importância da fé neste momento de pandemia, que inspirou o tema da celebração deste ano: Tua força queremos pedir. Desejamos levar a esperança e a força que vêm da fé, da comunhão, da relação com Deus. A fé neste momento é muito importante, é uma ferramenta curativa. Além de conter sua dimensão ética, apresenta a dimensão terapêutica, pois é um auxílio para que as pessoas mais enfraquecidas possam experimentar essa força que vem de Deus, com o auxílio de Nossa Senhora. O título de N.S da Vitória nos remete também à luta. Esperamos alcançar com o auxílio dela a vitória após percorrer as lutas do dia a dia, ressalta o Padre Renato, pároco e cura da Catedral.

Logo depois da missa, uma procissão em carro aberto com a imagem da santa percorreu pelas ruas do Centro de Vitória, passando por regiões como a Esplanada Capixaba, a Gruta da Onça, a Praça Costa Pereira e o Parque Moscoso. A intenção, além de levar um alento aos católicos, também foi de recolher alimentos.

"Foi uma carreata com alguns veículos apenas, entre eles um minitrio, e não uma caminhada, justamente em virtude da pandemia. Queremos repetir o sucesso da procissão de Corpus Christi, que arrecadou aproximadamente quatro toneladas de alimento. Estamos preparando a população da região para fazer as doações." Padre Renato - Pároco e cura da Catedral

A programação

O padre Renato Criste celebrou a missa solene paroquial na terça-feira, dia 8. Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória

O Oitavário de Nossa Senhora da Vitória 2020: 100 Anos do Início da Construção da Catedral Metropolitana de Vitória teve um roteiro variado, com lives, missas diárias, devocionais e uma série de outras ações. As celebrações, que tiveram início na terça (1º), aderiram ao formato digital para cumprir as orientações das autoridades sanitárias contra a disseminação da Covid-19.

A Catedral tem capacidade de 700 lugares, mas apenas 240 fiéis puderam acompanhar as homenagens presencialmente em virtude da necessidade de se respeitar as normas de distanciamento físico. Houve medição da temperatura na entrada do templo e o público precisou permanecer no ambiente com máscaras. Álcool em gel esteve disponível em vários pontos do espaço.

Uma das atrações da festa também foi a live Para Além do Altar, com seis padres da Arquidiocese de Vitória. A apresentação foi ser realizada na segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional da Independência. O show também foi transmitido ao vivo em agazeta.com.br/eventos , direto da Catedral. No palco estiveram os padres Anderson Gomes, Renato Criste, Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel e Diego Azevedo.

A história do monumento

O início das obras da Catedral começou no ano de 1920. Sua finalização só ocorreu 50 anos depois, em 1970. O projeto inicial, de Paulo Motta, que também foi idealizador do Parque Moscoso, foi se transformando ao longo do tempo, tendo recebido colaboração de vários artistas e arquitetos.

O templo de estilo arquitetônico neogótico ocupa o lugar onde, até 1918, havia a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, então a matriz da cidade.