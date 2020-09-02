Catedral 100 anos: festa terá shows, missas e procissão em Vitória

A Catedral de Vitória, uma imponente edificação do Centro, começou a ser construída em 1920. Crédito: Edson Chagas/Arquivo Gazeta

Uma trajetória centenária de fé será relembrada na mais histórica das regiões da capital capixaba. A partir desta terça-feira (1º), a Catedral Metropolitana de Vitória, localizada no Centro, recebe uma programação especial para comemorar os 100 anos do início de sua construção.

A semana de celebrações culminará em uma grande festa virtual em 8 de setembro, data do 469º aniversário do município e Dia de Nossa Senhora da Vitória, sua padroeira. Procissão, Terço dos Homens, missas diárias, devocionais e uma série de outras ações farão parte do evento, que adotará o formato voltado ao ambiente digital para cumprir as recomendações das autoridades sanitárias contra a transmissão da Covid-19.

Um dos pontos altos é a live Para Além do Altar, apresentação musical com seis sacerdotes da Arquidiocese de Vitória que será transmitida no dia 7 (segunda-feira que vem, feriado da Independência), a partir das 20 horas, em A Gazeta (no endereço agazeta.com.br/eventos ). O sexteto composto pelos padres Anderson Gomes, Renato Criste (pároco e cura da Catedral), Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel e Diego Azevedo vai interpretar no show tradicionais canções católicas e músicas populares.

A programação da festa poderá ser acompanhada pelas mídias digitais, inclusive em A Gazeta. Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória

A Gazeta também exibe na data seguinte, ao vivo, o encerramento do Oitavário, às 17 horas, com missa solene a ser presidida pelo Padre Renato.

"A celebração marca um momento especial na vida da Igreja e de cada fiel que passa pela Catedral, sendo o segundo monumento religioso mais visitado do Espírito Santo. Neste ano de 2020, temos duas grandes motivações: a festa da padroeira e o centenário de início das obras de construção do monumento. Maria nos apresenta as alegrias, o próprio Jesus; para nos motivar ainda mais a vivermos essa festa, com uma configuração diferente, on-line, mas com a mesma fé. Por isso, pedimos a força dela para superar este tempo de pandemia." Padre Renato Criste - Pároco e cura da Catedral

O Oitavário vai ter como destaque, ainda, procissão em carro aberto com a imagem da santa, que percorrerá as ruas do Centro de Vitória pouco depois da homilia do líder religioso. O cortejo passará pela Esplanada Capixaba, Gruta da Onça, Praça Costa Pereira e Parque Moscoso, entre outros locais. Será uma carreata com alguns veículos apenas, entre eles um minitrio, e não uma caminhada, justamente em virtude deste momento de pandemia. Queremos repetir o sucesso da procissão de Corpus Christi, que, além de comover quem estava em suas janelas e sacadas ao longo do trajeto, arrecadou aproximadamente quatro toneladas de alimento. Estamos preparando a população da região para fazer as doações, acrescenta o sacerdote.

Restrições

Todas as celebrações na edificação histórica, cuja capacidade é de até 700 lugares, poderão ser acompanhadas presencialmente por até 240 fiéis, restrição imposta em virtude da necessidade de se respeitar as normas de distanciamento físico. Vamos aferir a temperatura das pessoas que vão entrar. E quem estiver no templo deverá permanecer lá com máscara e obedecendo à distância. Álcool em gel estará disponível em vários pontos da nave, finaliza Padre Renato.

Na Catedral está a Imagem Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital capixaba homenageada durante a festa. Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória

Não é preciso fazer reserva, mas, acima desse número, os demais acessos serão vetados. Por isso, para ampliar a participação de um público infinitamente superior, a organização vai transmitir nas mídias digitais cada momento dessa iniciativa também virtual e interativa, uma forma de trazer mais segurança para todos, sobretudo para os idosos.

A história da Catedral

Registro histórico: missa em frente à ainda inacabada obra da Catedral de Vitória. Crédito: Reprodução Facebook/Catedral de Vitória

As obras para erguer a Catedral Metropolitana de Vitória começaram em 1920. Sua conclusão só ocorreu 50 anos depois, em 1970. O projeto inicial, de Paulo Motta (também o pai do Parque Moscoso), foi se modificando ao longo do tempo, tendo recebido colaboração de vários artistas e arquitetos.

O templo de estilo arquitetônico neogótico ocupa o lugar onde, até 1918, havia a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, então matriz da cidade.

Símbolo da cidade de Vitória, a Catedral foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em maio de 1984. Os vitrais de suas paredes são um espetáculo à parte. Outra curiosidade é seu telhado em forma de cruz, uma vista deslumbrante obtida pelas imagens aéreas.

Teto do monumento foi projetado em formato de cruz, como mostra imagem aérea. Crédito: Reprodução YouTube/Catedral de Vitória

SERVIÇO

Oitavário de Nossa Senhora da Vitória 2020: 100 Anos do Início da Construção da Catedral Metropolitana de Vitória

Tema: Senhora da Vitória, tua força queremos pedir

Programação

TERÇA-FEIRA (01/09)

12h  Missa

17h30  Momento devocional



18h  Missa com o Padre Zaelton Costa



QUARTA-FEIRA (02/09)

12h  Missa

17h30  Momento devocional



18h  Missa com o Padre Diego Azevedo



QUINTA-FEIRA (03/09)

12h  Missa

17h30  Momento devocional



18h  Missa com o Padre Jacqueson Pimentel



SEXTA-FEIRA (04/09)

12h  Missa



17h30  Momento devocional



18h  Missa com o Padre Marcelo Margon



SÁBADO (05/09)

17h30  Momento devocional

18h  Missa com o Padre Hadeleon



20h  Live show (atração ainda não confirmada)



DOMINGO (06/09)

8h  Missa

16h  2º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens



17h30  Momento devocional



18h  Missa com Padre Altamiro



SEGUNDA-FEIRA (07/09)

17h30  Momento devocional

18h  Missa pela pátria com o Padre Anderson Gomes



20h  Live Para Além do Altar - Padres Cantam 100 anos de Obras de Arte e Fé (transmissão em A Gazeta)*



TERÇA-FEIRA (08/09)

09h  Missa arquidiocesana com o arcebispo Dom Dario Campos e padres da Arquidiocese

11h  Ofício de Nossa Senhora com o Seminário Nossa Senhora da Penha



17h  Missa solene paroquial com o Padre Renato Criste (transmissão em A Gazeta)*



18h  Procissão em carro aberto com a imagem de Nossa Senhora da Vitória pelas ruas do Centro de Vitória

