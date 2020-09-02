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Comemoração

Catedral 100 anos: festa terá shows, missas e procissão em Vitória

Live com sexteto de padres e celebração no Dia de N.S da Vitória terão transmissão de A Gazeta. Evento marca o centenário do início das obras do monumento

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 10:15
A Catedral de Vitória, uma imponente edificação do Centro, começou a ser construída em 1920.
A Catedral de Vitória, uma imponente edificação do Centro, começou a ser construída em 1920. Crédito: Edson Chagas/Arquivo Gazeta
Uma trajetória centenária de fé será relembrada na mais histórica das regiões da capital capixaba. A partir desta terça-feira (1º), a Catedral Metropolitana de Vitória, localizada no Centro, recebe uma programação especial para comemorar os 100 anos do início de sua construção.
A semana de celebrações culminará em uma grande festa virtual em 8 de setembro, data do 469º aniversário do município e Dia de Nossa Senhora da Vitória, sua padroeira. Procissão, Terço dos Homens, missas diárias, devocionais e uma série de outras ações farão parte do evento, que adotará o formato voltado ao ambiente digital para cumprir as recomendações das autoridades sanitárias contra a transmissão da Covid-19.
Um dos pontos altos é a live Para Além do Altar, apresentação musical com seis sacerdotes da Arquidiocese de Vitória que será transmitida no dia 7 (segunda-feira que vem, feriado da Independência), a partir das 20 horas, em A Gazeta (no endereço agazeta.com.br/eventos). O sexteto composto pelos padres Anderson Gomes, Renato Criste (pároco e cura da Catedral), Hadeleon Santana, Fernando Souza, Jacqueson Pimentel e Diego Azevedo vai interpretar no show tradicionais canções católicas e músicas populares.
A programação da festa poderá ser acompanhada pelas mídias digitais, inclusive em A Gazeta.
A programação da festa poderá ser acompanhada pelas mídias digitais, inclusive em A Gazeta. Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória
A Gazeta também exibe na data seguinte, ao vivo, o encerramento do Oitavário, às 17 horas, com missa solene a ser presidida pelo Padre Renato.
"A celebração marca um momento especial na vida da Igreja e de cada fiel que passa pela Catedral, sendo o segundo monumento religioso mais visitado do Espírito Santo. Neste ano de 2020, temos duas grandes motivações: a festa da padroeira e o centenário de início das obras de construção do monumento. Maria nos apresenta as alegrias, o próprio Jesus; para nos motivar ainda mais a vivermos essa festa, com uma configuração diferente, on-line, mas com a mesma fé. Por isso, pedimos a força dela para superar este tempo de pandemia."
Padre Renato Criste - Pároco e cura da Catedral
O Oitavário vai ter como destaque, ainda, procissão em carro aberto com a imagem da santa, que percorrerá as ruas do Centro de Vitória pouco depois da homilia do líder religioso. O cortejo passará pela Esplanada Capixaba, Gruta da Onça, Praça Costa Pereira e Parque Moscoso, entre outros locais. Será uma carreata com alguns veículos apenas, entre eles um minitrio, e não uma caminhada, justamente em virtude deste momento de pandemia. Queremos repetir o sucesso da procissão de Corpus Christi, que, além de comover quem estava em suas janelas e sacadas ao longo do trajeto, arrecadou aproximadamente quatro toneladas de alimento. Estamos preparando a população da região para fazer as doações, acrescenta o sacerdote.

Restrições

Todas as celebrações na edificação histórica, cuja capacidade é de até 700 lugares, poderão ser acompanhadas presencialmente por até 240 fiéis, restrição imposta em virtude da necessidade de se respeitar as normas de distanciamento físico. Vamos aferir a temperatura das pessoas que vão entrar. E quem estiver no templo deverá permanecer lá com máscara e obedecendo à distância. Álcool em gel estará disponível em vários pontos da nave, finaliza Padre Renato.
Na Catedral está a Imagem Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital capixaba homenageada durante a festa.
Na Catedral está a Imagem Nossa Senhora da Vitória, padroeira da capital capixaba homenageada durante a festa. Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória
Não é preciso fazer reserva, mas, acima desse número, os demais acessos serão vetados. Por isso, para ampliar a participação de um público infinitamente superior, a organização vai transmitir nas mídias digitais cada momento dessa iniciativa também virtual e interativa, uma forma de trazer mais segurança para todos, sobretudo para os idosos.

A história da Catedral

Registro histórico: missa em frente à ainda inacabada obra da Catedral de Vitória.
Registro histórico: missa em frente à ainda inacabada obra da Catedral de Vitória. Crédito: Reprodução Facebook/Catedral de Vitória
As obras para erguer a Catedral Metropolitana de Vitória começaram em 1920. Sua conclusão só ocorreu 50 anos depois, em 1970. O projeto inicial, de Paulo Motta (também o pai do Parque Moscoso), foi se modificando ao longo do tempo, tendo recebido colaboração de vários artistas e arquitetos.
O templo de estilo arquitetônico neogótico ocupa o lugar onde, até 1918, havia a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, então matriz da cidade.
Símbolo da cidade de Vitória, a Catedral foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em maio de 1984. Os vitrais de suas paredes são um espetáculo à parte. Outra curiosidade é seu telhado em forma de cruz, uma vista deslumbrante obtida pelas imagens aéreas.
Teto do monumento foi projetado em formato de cruz, como mostra imagem aérea.
Teto do monumento foi projetado em formato de cruz, como mostra imagem aérea. Crédito: Reprodução YouTube/Catedral de Vitória

SERVIÇO

Oitavário de Nossa Senhora da Vitória 2020: 100 Anos do Início da Construção da Catedral Metropolitana de Vitória
Tema: Senhora da Vitória, tua força queremos pedir
Programação
TERÇA-FEIRA (01/09)
  • 12h  Missa
  • 17h30  Momento devocional
  • 18h  Missa com o Padre Zaelton Costa
QUARTA-FEIRA (02/09)
  • 12h  Missa
  • 17h30  Momento devocional
  • 18h  Missa com o Padre Diego Azevedo
QUINTA-FEIRA (03/09)
  • 12h  Missa
  • 17h30  Momento devocional
  • 18h  Missa com o Padre Jacqueson Pimentel
SEXTA-FEIRA (04/09)
  • 12h  Missa
  • 17h30  Momento devocional
  • 18h  Missa com o Padre Marcelo Margon
SÁBADO (05/09)
  • 17h30  Momento devocional
  • 18h  Missa com o Padre Hadeleon
  • 20h   Live show (atração ainda não confirmada)
DOMINGO (06/09)
  • 8h  Missa  
  • 16h  2º Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens
  • 17h30  Momento devocional
  • 18h  Missa com Padre Altamiro
SEGUNDA-FEIRA (07/09)
  • 17h30  Momento devocional
  • 18h  Missa pela pátria com o Padre Anderson Gomes
  • 20h  Live Para Além do Altar -  Padres Cantam 100 anos de Obras de Arte e Fé (transmissão em A Gazeta)*
TERÇA-FEIRA (08/09)
  • 09h  Missa arquidiocesana com o arcebispo Dom Dario Campos e padres da Arquidiocese
  • 11h  Ofício de Nossa Senhora com o Seminário Nossa Senhora da Penha
  • 17h  Missa solene paroquial com o Padre Renato Criste  (transmissão em A Gazeta)*
  • 18h  Procissão em carro aberto com a imagem de Nossa Senhora da Vitória pelas ruas do Centro de Vitória
* O show dos padres, às 20 horas do dia 7 (segunda que vem), e a missa solene às 17 horas do dia 8 serão transmitidos ao vivo em A Gazeta. As demais celebrações do Oitavário poderão ser acompanhadas nos canais da Catedral de Vitória no Facebook e no YouTube.

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