Aniversário de Vitória: artistas revelam seus cartões-postais da cidade

Vitória completa 469 anos no próximo dia 8, esbanjando beleza e qualidade de vida para seus moradores. Para celebrar o aniversário da Capital do Espírito Santo, RR apresenta um ensaio fotográfico de Mônica Zorzanelli, em que artistas do Estado revelam seu cartão-postal favorito dessa “Cidade Sol, com o céu sempre azul”. Entre os escolhidos, estão o Centro Histórico, a Catedral, o Palácio Anchieta, o Píer de Iemanjá, a Curva da Jurema, o Penedo... Parabéns, Vitória, nossa Ilha do Mel!
Simone Monteiro (Curva da Jurema)
"Pra mim, o Centro representa o lar da boemia da cidade. Foi berço de poetas, artistas e experiências culturais diferentes. É onde eu me sinto em casa.”
“Amo Vitória por ser a cidade onde nasci, tenho minha família e meus amigos. A paisagem do Penedo é uma presença muito forte e significativa, não há um dia que passe por essa paisagem e não me encante. Hilal nasceu na Barão de Monjardim e o Penedo estava praticamente no quintal de sua casa”, diz Thais.
"Iemanjá é a força e o sagrado de nossa ancestralidade, que abençoa nossa Ilha do Mel. Ela é a Odoya Rainha do Mar.”
"Crescer em Vitória é uma alegria que eu carrego no peito. Por todos os cantos que ando, só vejo beleza!”
O Centro é o lugar onde passado e presente se encontram, os casarios antigos são testemunhas da nossa história. Do meu ateliê vejo meu ilustre vizinho, Palácio Anchieta, e entre o burburinho da cidade é o cantarolar dos passarinhos na Praça João Clímaco, contruo meu trabalho”, diz Kyria.
"A ponte Florentino Avidos, conhecida pelos capixabas por ‘cinco pontes’, é um dos meus pontos preferidos da cidade. A textura da estrutura feita em ferro é esteticamente impressionante, mas saber que ela foi fabricada na Alemanha e veio em partes de navio do continente europeu noventa e tantos anos atrás, isso me encanta ainda mais.”
“Escolhi este local por fazer parte da minha infância e da minha formação como cidadão capixaba. Sou Morador de Bairro República, antiga Goiabeiras 3, há mais de 40 anos. Vitória é acolhedora e bucólica, possui uma atmosfera de tranquilidade.”
“Gosto de passear pela baía de Vitória e ver suas ilhas e seu mar. Vitória é para mim uma cidade antiga e ao mesmo tempo em construção. Gosto de pensar que participo dessa construção.”
“Gosto de ir ao São Pedro, na Praia do Suá, para me conectar com a história da nossa ilha. É um espaço com quase 70 anos de existência e possui um lindo jardim interno. è o lugar onde encontro tradição e a maravilhosa gastronomia capixaba.”
"Aqui é o meu quintal há 25 anos! É onde me energizo! É onde tiro muitas fotos, nado, cato conchas e plásticos pelo caminho. A beleza daqui é inesgotável para o meus olhos e bem estar.”