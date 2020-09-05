Aniversário de Vitória: artistas revelam seus cartões-postais da cidade

Simone Monteiro (Curva da Jurema)

"Pra mim, o Centro representa o lar da boemia da cidade. Foi berço de poetas, artistas e experiências culturais diferentes. É onde eu me sinto em casa.”

“Amo Vitória por ser a cidade onde nasci, tenho minha família e meus amigos. A paisagem do Penedo é uma presença muito forte e significativa, não há um dia que passe por essa paisagem e não me encante. Hilal nasceu na Barão de Monjardim e o Penedo estava praticamente no quintal de sua casa”, diz Thais.

"Iemanjá é a força e o sagrado de nossa ancestralidade, que abençoa nossa Ilha do Mel. Ela é a Odoya Rainha do Mar.”

"Crescer em Vitória é uma alegria que eu carrego no peito. Por todos os cantos que ando, só vejo beleza!”

O Centro é o lugar onde passado e presente se encontram, os casarios antigos são testemunhas da nossa história. Do meu ateliê vejo meu ilustre vizinho, Palácio Anchieta, e entre o burburinho da cidade é o cantarolar dos passarinhos na Praça João Clímaco, contruo meu trabalho”, diz Kyria.

"A ponte Florentino Avidos, conhecida pelos capixabas por ‘cinco pontes’, é um dos meus pontos preferidos da cidade. A textura da estrutura feita em ferro é esteticamente impressionante, mas saber que ela foi fabricada na Alemanha e veio em partes de navio do continente europeu noventa e tantos anos atrás, isso me encanta ainda mais.”

“Escolhi este local por fazer parte da minha infância e da minha formação como cidadão capixaba. Sou Morador de Bairro República, antiga Goiabeiras 3, há mais de 40 anos. Vitória é acolhedora e bucólica, possui uma atmosfera de tranquilidade.”

“Gosto de passear pela baía de Vitória e ver suas ilhas e seu mar. Vitória é para mim uma cidade antiga e ao mesmo tempo em construção. Gosto de pensar que participo dessa construção.”

“Gosto de ir ao São Pedro, na Praia do Suá, para me conectar com a história da nossa ilha. É um espaço com quase 70 anos de existência e possui um lindo jardim interno. è o lugar onde encontro tradição e a maravilhosa gastronomia capixaba.”