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Renata Rasseli

Aniversário de Vitória: artistas revelam seus cartões-postais da cidade

Para celebrar Vitória, que completa  469 anos no próximo dia 8, RR publica ensaio fotográfico de artistas do ES em seus cantinhos preferidos da Ilha do Mel

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

05 set 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Simone Monteiro
Simone Monteiro elegeu a Curva da Jurema como seu cartão-postal preferido de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Vitória completa 469 anos no próximo dia 8, esbanjando beleza e qualidade de vida para seus moradores. Para celebrar o aniversário da Capital do Espírito Santo, RR apresenta um ensaio fotográfico de Mônica Zorzanelli, em que artistas do Estado revelam seu cartão-postal favorito dessa “Cidade Sol, com o céu sempre azul”. Entre os escolhidos, estão o Centro Histórico, a Catedral, o Palácio Anchieta, o Píer de Iemanjá, a Curva da Jurema, o Penedo... Parabéns, Vitória, nossa Ilha do Mel!

Simone Monteiro (Curva da Jurema)

"Pra mim, o Centro representa o lar da boemia da cidade. Foi berço de poetas, artistas e experiências culturais diferentes. É onde eu me sinto em casa.”
“Amo Vitória por ser a cidade onde nasci, tenho minha família e meus amigos. A paisagem do Penedo é uma presença muito forte e significativa, não há um dia que passe por essa paisagem e não me encante. Hilal nasceu na Barão de Monjardim e o Penedo estava praticamente no quintal de sua casa”, diz Thais. 
"Iemanjá é a força e o sagrado de nossa ancestralidade, que abençoa nossa Ilha do Mel. Ela é a Odoya Rainha do Mar.”
"Crescer em Vitória é uma alegria que eu carrego no peito. Por todos os cantos que ando, só vejo beleza!”
O Centro é o lugar onde passado e presente se encontram, os casarios antigos são testemunhas da nossa história. Do meu ateliê vejo meu ilustre vizinho, Palácio Anchieta, e entre o burburinho da cidade é o cantarolar dos passarinhos na Praça João Clímaco, contruo meu trabalho”, diz Kyria.
"A ponte Florentino Avidos, conhecida pelos capixabas por ‘cinco pontes’, é um dos meus pontos preferidos da cidade. A textura da estrutura feita em ferro é esteticamente impressionante, mas saber que ela foi fabricada na Alemanha e veio em partes de navio do continente europeu noventa e tantos anos atrás, isso me encanta ainda mais.” 
“Escolhi este local por fazer parte da minha infância e da minha formação como cidadão capixaba. Sou Morador de Bairro República, antiga Goiabeiras 3, há mais de 40 anos. Vitória é acolhedora e bucólica, possui uma atmosfera de tranquilidade.”
“Gosto de passear pela baía de Vitória e ver suas ilhas e seu mar. Vitória é para mim uma cidade antiga e ao mesmo tempo em construção. Gosto de pensar que participo dessa construção.”
“Gosto de ir ao São Pedro, na Praia do Suá, para me conectar com a história da nossa ilha. É um espaço com quase 70 anos de existência e possui um lindo jardim interno. è o lugar onde encontro tradição e a maravilhosa gastronomia capixaba.”
"Aqui é o meu quintal há 25 anos! É onde me energizo! É onde tiro muitas fotos, nado, cato conchas e plásticos pelo caminho. A beleza daqui é inesgotável para o meus olhos e bem estar.”

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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