No aniversário de Vila Velha, fotógrafos do ES homenageiam a cidade

Cidade mais antiga do Espírito Santo, Vila Velha completa 485 anos neste sábado (23), em meio à pandemia do coronavírus. Famosa pelo Convento da Penha e pela riqueza de seu litoral, a cidade guarda ainda outros cartões-postais do Estado como o Farol de Santa Luzia, o Museu Vale e a fábrica das Chocolates Garoto. Para celebrar a data, RR preparou um ensaio com cliques de fotógrafos do ES. Confira:
Praia de Pituã
Um clique de Gabriel Lordêllo, em homenagem aos pescadores e suas redes.
O fotógrafo Tadeu Bianconi homenageia a cidade com uma foto P&B da Festa da Penha.
No clique de Vitor Jubini, o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, que foi reaberto para visitação no final de 2019.
No clique de Ricardo Medeiros, a Praia do Bananal, que fica próxima ao Morro do Moreno.
Mônica Zorzanelli clicou o dia a dia dos pescadores no amanhecer da Praia de Pituã, paraíso do litoral de Vila Velha.