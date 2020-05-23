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Renata Rasseli

No aniversário de Vila Velha, fotógrafos do ES homenageiam a cidade

A cidade mais antiga do Espírito Santo celebra neste sábado (23) seus 485 anos, em meio à pandemia do coronavírus

Públicado em 

23 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Data: 25/05/2010 - ES - Vila Velha - Casal assiste missa das 5 horas da manhã de domingo no Convento da Penha (Convento de Nossa Senhora da Penha) - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto Silva -GZ
Casal assiste missa das 5 horas da manhã de domingo no Convento da Penha, antes da pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva
Cidade mais antiga do Espírito Santo, Vila Velha completa 485 anos neste sábado (23), em meio à pandemia do coronavírus. Famosa pelo Convento da Penha e pela riqueza de seu litoral, a cidade guarda ainda outros cartões-postais do Estado como o Farol de Santa Luzia, o Museu Vale e a fábrica das Chocolates Garoto. Para celebrar a data, RR preparou um ensaio com cliques de fotógrafos do ES. Confira:

Praia de Pituã

Um clique de Gabriel Lordêllo, em homenagem aos pescadores e suas redes.
O fotógrafo Tadeu Bianconi homenageia a cidade com uma foto P&B da Festa da Penha. 
No clique de Vitor Jubini, o  Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, que foi reaberto para visitação no final de 2019.
No clique de Ricardo Medeiros, a Praia do Bananal, que fica próxima ao Morro do Moreno. 
Mônica Zorzanelli clicou o dia a dia dos pescadores no amanhecer da Praia de Pituã, paraíso do litoral de Vila Velha. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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