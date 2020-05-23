No aniversário de Vila Velha, fotógrafos do ES homenageiam a cidade

Praia de Pituã

Um clique de Gabriel Lordêllo, em homenagem aos pescadores e suas redes.

O fotógrafo Tadeu Bianconi homenageia a cidade com uma foto P&B da Festa da Penha.

No clique de Vitor Jubini, o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, que foi reaberto para visitação no final de 2019.

No clique de Ricardo Medeiros, a Praia do Bananal, que fica próxima ao Morro do Moreno.