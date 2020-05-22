Vila Velha 485 anos: conheça 5 símbolos gastronômicos da cidade

CASE DE SUCESSO NA GASTRONOMIA

O Atlântica, restaurante mais antigo em atividade de Vila Velha, completa 53 anos em dezembro. Em sua matriz, na Praia da Costa, e nas duas filiais (Itaparica e em Jardim da Penha, Vitória), uma criação é tão famosa quanto a tradicional moqueca capixaba: o camarão no coco, que já é um símbolo canela-verde. O creme, acompanhado por batata palha caseira e arroz, custa a partir de R$ 139,80 (para dois). Delivery: (27) 3329-2341, 3140-1967, 3100-2341 e iFood. FOTO: Fábio Machado

Referência canela-verde em boa comida de boteco, o Bar do Zé foi aberto em 1981 por José Fiorani. Na cozinha comandada por sua esposa, Evelina, o carro-chefe é a rabada no feijão manteiga (R$ 38, para dois), disponível para encomenda e retirada de segunda a sábado, das 10h às 16h, no Bairro Santos Dumont. (27) 3339-0601. FOTO: José Alberto Jr.

FOTO: Bruno Coelho Entre os endereços da cidade especializados em caranguejo, o Caranguejo do Assis é o mais famoso. Aberto em 2001 em Itapuã, foi transferido em 2006 para Itaparica, onde passa por reforma e apresenta novidades. Uma delas é o delivery ( www.caranguejodoassis.com.br ), sem taxa, com caranguejo a partir de R$ 42 (5 unidades, farofa e vinagrete).

Os picolés da Ajellso tornaram-se um clássico nas praias da Grande Vitória, em especial nas de Vila Velha, onde funciona a fábrica, fundada em 1977. O nome da marca é uma combinação de iniciais dos dois sócios. Os mais de 50 sabores de picolés e 35 de sorvetes podem ser pedidos em casa pelo (27) 3339-6612 ou 3034-3434 e no aplicativo Shipp. FOTO: Edson Chagas/Arquivo