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Clássico capixaba

Como preparar o famoso camarão no coco do Atlântica

Receita criada pelo chef Ricardo Bodevan já entrou para a lista de pratos ícones da gastronomia capixaba e é super fácil de fazer

Publicado em 07 de Março de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 09:00
Crédito: Fábio Machado/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 2 cocos verdes 
  • 500g de camarões limpos e descascados de sua preferência 
  • 500ml de leite de coco de qualidade 
  • 200ml de creme de leite 
  • 1 cebola média ralada 
  • 3 ou 4 dentes de alho socados 
  • 1 maço de coentro 
  • 2 colheres (sopa) de azeite 
  • 1 colher (sopa) de manteiga 
  • 1 colher (sopa) de amido de milho 
  • Sal a gosto.

MODO DE PREPARO:

Coloque o azeite, a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a cebola estiver quase dourada, acrescente o alho e o sal. Quando o alho estiver no mesmo tom da cebola, coloque os camarões e aumente o fogo. Deixe em fogo alto por 1 minuto e acrescente a mistura de leite de coco, creme de leite e amido (essa mistura deve estar gelada).
Mexa com um fuê (batedor de claras), sem parar, enquanto acrescenta a mistura. Mexa por mais 1 minuto, abaixe o fogo e deixe cozinhar por três minutos. Coloque o coentro e o azeite a gosto. Despeje o creme com os camarões dentro dos cocos (de preferência com polpa mole). Sirva com batata palha e arroz branco.

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