Como preparar o famoso camarão no coco do Atlântica

Coloque o azeite, a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a cebola estiver quase dourada, acrescente o alho e o sal. Quando o alho estiver no mesmo tom da cebola, coloque os camarões e aumente o fogo. Deixe em fogo alto por 1 minuto e acrescente a mistura de leite de coco, creme de leite e amido (essa mistura deve estar gelada).