Como preparar o famoso camarão no coco do Atlântica

- INGREDIENTES:
- 2 cocos verdes
- 500g de camarões limpos e descascados de sua preferência
- 500ml de leite de coco de qualidade
- 200ml de creme de leite
- 1 cebola média ralada
- 3 ou 4 dentes de alho socados
- 1 maço de coentro
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (sopa) de amido de milho
- Sal a gosto.
MODO DE PREPARO:
Coloque o azeite, a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a cebola estiver quase dourada, acrescente o alho e o sal. Quando o alho estiver no mesmo tom da cebola, coloque os camarões e aumente o fogo. Deixe em fogo alto por 1 minuto e acrescente a mistura de leite de coco, creme de leite e amido (essa mistura deve estar gelada).
Mexa com um fuê (batedor de claras), sem parar, enquanto acrescenta a mistura. Mexa por mais 1 minuto, abaixe o fogo e deixe cozinhar por três minutos. Coloque o coentro e o azeite a gosto. Despeje o creme com os camarões dentro dos cocos (de preferência com polpa mole). Sirva com batata palha e arroz branco.