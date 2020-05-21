Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Coxinha de famosa costela ao barbecue é novidade no delivery

Petisco do Outback comemora o Dia Nacional da Coxinha. Entregas do Café Zanoni e novos picolés da Originalle também são destaque na gastronomia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 16:52

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 16:52

Coxinhas de costela ao barbecue desfiada do restaurante Outback Steakhouse
Ribs Coxinha, novo petisco do Outback  Crédito: Danilo Quadros/Divulgação
Você sabia que em 18 de maio comemora-se o Dia Nacional da Coxinha? Pois a celebração de uma das comidas mais simbólicas  do Brasil inspirou a rede de restaurantes Outback a transformar sua icônica costela ao barbecue, a Ribs on the Barbie, em recheio para um novo petisco. Chamado de Rib Coxinha, ele está disponível para entrega no aplicativo iFood, em Vitória e Vila Velha.
A porção fica no cardápio até 31 de maio e vem com oito coxinhas sem massa, empanadas com farinha panko e recheadas com costela suína desfiada combinada a molho barbecue, cream cheese e temperos (R$ 39,90). Mais informações: www.outback.com.br/delivery.   

CAFÉ DE SANTA TERESA COM ENTREGAS NA GRANDE VITÓRIA

Quindim do Café Zanoni, em Santa Teresa
Quindim do Café Zanoni, em Santa Teresa Crédito: Evelize Calmon
Famoso pelos doces e empadas, o Café Zanoni passou a fazer entregas não apenas em sua cidade, Santa Teresa, mas também em municípios vizinhos e até na Grande Vitória. O cardápio de encomendas inclui empadões, empadas, quindim, cheesecake, pavê e tortas. O delivery atende, com agendamento, Santa Maria, Colatina, Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @cafezanoni.         

NOVOS PICOLÉS GOURMET NO DELIVERY

Picolés premium da marca capixaba Originalle
Picolés premium da marca capixaba Originalle Crédito: Maressa Moura/Divulgação
Especializada em picolés gourmet artesanais, a Originalle lançou três novos sabores para delivery. Um deles combina doce de leite, brownie e chocolate; outro Nutella, avelã e chocolate; e o terceiro damasco, amêndoas e chocolate branco. Os gelados vêm na caixa premium da marca, com seis unidades (R$ 89), disponível para entrega em toda a Grande Vitória. Pedidos via Whatsapp: (27) 99226-0928.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram @comerecontar

Veja Também

Festival Delivery Santa Teresa terá pratos a partir de R$ 10

Bolinho de chuva é um clássico do café da tarde: veja receita

Delivery no ES: veja guia com mais de 300 restaurantes, bares e cafés

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados