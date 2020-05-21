Coxinha de famosa costela ao barbecue é novidade no delivery

Você sabia que em 18 de maio comemora-se o Dia Nacional da Coxinha? Pois a celebração de uma das comidas mais simbólicas do Brasil inspirou a rede de restaurantes Outback a transformar sua icônica costela ao barbecue, a Ribs on the Barbie, em recheio para um novo petisco. Chamado de Rib Coxinha, ele está disponível para entrega no aplicativo iFood, em Vitória e Vila Velha.
A porção fica no cardápio até 31 de maio e vem com oito coxinhas sem massa, empanadas com farinha panko e recheadas com costela suína desfiada combinada a molho barbecue, cream cheese e temperos (R$ 39,90). Mais informações: www.outback.com.br/delivery.
CAFÉ DE SANTA TERESA COM ENTREGAS NA GRANDE VITÓRIA
Famoso pelos doces e empadas, o Café Zanoni passou a fazer entregas não apenas em sua cidade, Santa Teresa, mas também em municípios vizinhos e até na Grande Vitória. O cardápio de encomendas inclui empadões, empadas, quindim, cheesecake, pavê e tortas. O delivery atende, com agendamento, Santa Maria, Colatina, Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @cafezanoni.
NOVOS PICOLÉS GOURMET NO DELIVERY
Especializada em picolés gourmet artesanais, a Originalle lançou três novos sabores para delivery. Um deles combina doce de leite, brownie e chocolate; outro Nutella, avelã e chocolate; e o terceiro damasco, amêndoas e chocolate branco. Os gelados vêm na caixa premium da marca, com seis unidades (R$ 89), disponível para entrega em toda a Grande Vitória. Pedidos via Whatsapp: (27) 99226-0928.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram @comerecontar.