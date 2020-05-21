Coxinha de famosa costela ao barbecue é novidade no delivery

Você sabia que em 18 de maio comemora-se o Dia Nacional da Coxinha? Pois a celebração de uma das comidas mais simbólicas do Brasil inspirou a rede de restaurantes Outback a transformar sua icônica costela ao barbecue, a Ribs on the Barbie, em recheio para um novo petisco. Chamado de Rib Coxinha, ele está disponível para entrega no aplicativo iFood, em Vitória e Vila Velha.