Fotos: campanha "Eu apoio o comércio local" é lançada na Praia do Canto

Foi lançada nesta segunda-feira (18) a campanha "Eu apoio o Comércio local", pela Associação Comercial da Praia do Canto, capitaneada pelo empresário César Saade. O movimento pretende ainda conscientizar as pessoas em relação ao uso de máscaras, além da valorização dos profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia do coronavírus.
Cerca de 200 lojistas receberam em sua fachada o adesivo de “Eu apoio o comércio local”. As ruas da Praia do Canto ganharam corações com mensagens de incentivo ao uso de máscaras e de gratidão aos profissionais da saúde.