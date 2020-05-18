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Renata Rasseli

Fotos: campanha "Eu apoio o comércio local" é lançada na Praia do Canto

A Associação Comercial da Praia do Canto iniciou nesta segunda-feira (18) um movimento de valorização do comércio local e conscientização do uso de máscaras

Públicado em 

18 mai 2020 às 15:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A Associação Comercial da Praia do Canto inicia a campanha
Cesinha Saade e Ana Luiza Avevedo: a Associação Comercial da Praia do Canto iniciou nesta segunda-feira (18) a campanha "Eu apoio o comércio local":  Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi lançada nesta segunda-feira (18) a campanha "Eu apoio o Comércio local", pela Associação Comercial da Praia do Canto, capitaneada pelo empresário César Saade. O movimento pretende ainda conscientizar as pessoas em relação ao uso de máscaras, além da valorização dos profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia do coronavírus.
Cerca de 200 lojistas receberam em sua fachada o adesivo de “Eu apoio o comércio local”.  As ruas da Praia do Canto ganharam corações com mensagens de incentivo ao uso de máscaras e de gratidão aos profissionais da saúde.
A Associação Comercial da Praia do Canto inicia a campanha
Geraldo Silva e Lívia Ferolla Crédito: Mônica Zorzanelli

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A Associação Comercial da Praia do Canto inicia a campanha
 Agda Donatelli e Flavia Saade Crédito: Mônica Zorzanelli
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Andreia Lopes Crédito: Mônica Zorzanelli

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A Associação Comercial da Praia do Canto inicia a campanha
 Isabela Mislu,  Camila Vitali e Bruna Ferolla Crédito: Mônica Zorzanelli
A Associação Comercial da Praia do Canto inicia a campanha
Claudia Copolillo Ayres Crédito: Mônica Zorzanelli
A Associação Comercial da Praia do Canto inicia a campanha
 Fabiana Coelho Crédito: Mônica Zorzanelli
A Associação Comercial da Praia do Canto inicia a campanha
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Toninho Vital Crédito: Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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